Europa League | Conference League
Así queda el cuadro de la Europa League y Conference en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Betis, Celta y Rayo
Consulta cómo queda el cuadro final de la Europa League y Conference League para octavos de final tras la disputa de los playoffs y los posibles rivales del Real Betis, del Celta de Vigo y del Rayo Vallecano
La Europea League y la Conference League han puesto fin este jueves a los emocionantes playoffs. Las eliminatorias previas a los octavos de final han concluido con alguna que otra sorpresa y con la especial atención al devenir de un Celta de Vigo que logró la clasificación y a los posibles rivales de los tres equipos españoles en liza: Real Betis y el propio Celta, en la Europa League, y Rayo Vallecano, en la Conference.
En la Europa League, el Celta tuvo que pasar por esa ronda extra tras no conseguir clasificarse entre los ocho primeros en la fase liga, algo que sí logró el Real Betis. Los celestes, que ya derrotaron en el partido de ida al PAOK a domicilio (1-2), defendían ese resultado con la renta de un gol en Balaídos. Y sin mucho sufrimiento certificaron su presencia en la próxima ronda, gracias a un solitario gol de Swedberg para el 1-0 (3-1 global).
Además de los vigueses, también estarán en octavos el Ferencvárosi, el Stuttgart pese a perder en casa, el Panathinaikos tras los penaltis, el Lille tras remontar la eliminatoria, el Genk tras la prórroga, el Bolonia y el Nottingham Forest, pese a caer en su feudo frente al Fenerbahçe.
Y de la Europa League a la Conference, donde el Rayo Vallecano -que evitó el playoff- ya conoce a sus posibles rivales. En el turno de la tarde se clasificaron todos los equipos locales, aunque la gran sorpresa se vivió en Florencia. La Fiorentina, que llegaba con una renta de tres goles, vio como el Jagiellonia le remontaba la eliminatoria para mandar el partido a la prórroga. Los italianos, eso sí, no fallaron en el tiempo extra para cosechar un 2-4 que le sirve para estar en octavos (5-4 global). También se clasificaron el Samsunspor, el Rijeka y el Celje. Y ya por la noche, el Crystal Palace de la Premier hizo los deberes para hacer valer el 1-1 de la ida con un 2-0 en casa (3-1 global) y se sumó al AZ Alkmaar, al Lech Poznan y al Sigma Olomouc, único equipo visitante clasificado.
Resultados de los playoffs de la Europa League
- Nottingham Forest - Fenerbahçe: 1-2 (4-2)
- Genk - Dinamo Zagreb: 3-3 (6-4)
- Celta - PAOK: 1-0 (3-1)
- Bolonia - Brann: 1-0 (2-0)
- Stuttgart - Celtic: 0-1 (4-2)
- Estrella Roja - Lille: 0-2 (1-2)
- Viktoria Plzeň - Panathinaikos: 1-1 (3-3, penaltis)
- Ferencvárosi - Ludogorets: 2-0 (3-2)
Resultados de los playoffs de la Conference League
- AZ Alkmaar - Noah: 4-0 (4-1)
- Crystal Palace - Zrinjski Mostar: 2-0 (3-1)
- Lech Poznań - KuPS Kuopio: 1-0 (3-0)
- Lausanne Sports - Sigma Olomouc: 1-2 (2-3)
- Celje - Drita: 3-2 (6-4)
- Fiorentina - Jagiellonia: 2-4 (5-4)
- Samsunspor - Shkëndija: 4-0 (5-0)
- Rijeka - Omonoia Nicosia: 3-1 (4-1)
Los posibles rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano en octavos
Europa League
- Real Betis: Panathinaikos o Nottingham Forest
- Celta de Vigo: Olympique de Lyon o Aston Villa
Conference League
- Rayo Vallecano: Lech Poznan o Samsunspor
