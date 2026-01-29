FÚTBOL
Partidos de Europa League de hoy, jueves 29 de enero: horario, canal y dónde ver por TV
Este jueves 29 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Panathinaikos - Roma, Aston Villa - Salzburgo y Betis - Feyenoord
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 29 de enero, en el seno de la Europa League.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Panathinaikos - Roma, Aston Villa - Salzburgo y Betis - Feyenoord, como parte de una fase de grupos que presenciará su última jornada de cara a dar paso al período de eliminación directa.
Partidos de Europa League hoy jueves 29 de enero
Panathinaikos vs Roma tendrá lugar a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Celtic vs Utrecht, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 12.
Midtjylland vs Dinamo Zagreb, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 11.
Ludogorets vs Nice, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Nottingham Forest vs Ferencváros, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 6.
Genk vs Malmö FF, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Aston Villa vs Salzburg, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 13.
FCSB vs Fenerbahçe, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii.
Maccabi Tel Aviv vs Bologna, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Olympique Lyonnais vs PAOK, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 7.
Basel vs Viktoria Plzeň, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 10.
Estrella Roja vs Celta de Vigo, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Real Betis vs Feyenoord, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Lille vs Freiburg, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 9.
Go Ahead Eagles vs Sporting Braga, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Sturm Graz vs Brann, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Stuttgart vs Young Boys, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 8.
Porto vs Rangers, a las 21:00 (CET), Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.
