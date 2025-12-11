En directo SPORT
Partidos Europa League hoy, jornada 6 en directo: el minuto a minuto del Dinamo Zagreb-Real Betis
Sigue todos los partidos de la jornada 6 de la Europa League en directo
Xavi Turu
MIN. 38, DIN 0-3 BET
¡¡Los de Pellegrini marcan el tercero!! Error defensivo de los locales, que no se entendieron el central y el portero, y un Antony muy atento coge el rechace y marca a portería vacía.
MIN. 34, DIN 0-2 BET
¡¡El segundo del Betis!! Los de Pellegrini encarrilan la contienda con otra gran jugada. Bakambu asiste entre líneas para un Riquelme que se plantó solo dentro del área y logra marcar en un mano a mano con Filipovic.
MIN. 31, DIN 0-1 BET
¡¡Goooooool del Betis!! Gran jugada individual de Riquelme que acaba con un centro que despeja el central de los locales para hacerse un autogol. Se adelanta el Betis en el encuentro que ya llevaba minutos avisando y con cierto peligro sobre el verde.
MIN. 30, DIN 0-0 BET
¡¡La tuvo Abde!! Disparo desde fuera del área del marroquí y de nuevo el portero del Dinamo Zagreb despeja el peligro...
MIN. 28, DIN 0-0 BET
A punto de llegar a la media hora de partido, los verdiblancos han ido de menos a más y están jugando a placer en Croacia. El rival se ven inferior y se repliegan en sus líneas defensivas.
MIN. 25, DIN 0-0 BET
Se repliega el Dinamo Zagreb con un Betis que empieza a soltarse y a gozar de ocasiones desde fuera del área con dos disparos consecutivos de Altimira. Monólogo de los de Pellegrini en estos minutos.
MIN. 24, DIN 0-0 BET
¡¡Otro disparo de Altimira!! Esta vez el tiro lo tuvo que despejar el portero local a córner. Mucho mejor el Betis que se acerca al primer gol.
MIN. 22, DIN 0-0 BET
¡¡La primera clara para el Betis!! Disparo de Altimira desde fuera del área con mucha intención buscando la rosca, pero despejó a una mano Filipovic.
MIN. 20, DIN 0-0 BET
Busco el disparo desde la frontal del área de Deossa, pero su chut lo despejó la zaga local.
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano (0-1) I MIN. 17
El Rayo continúa dominando en el marcador gracias a ese tempranero tanto de Sergio Camello que ha gozado de un par de ocasiones más para ampliar la ventaja del conjunto español.
