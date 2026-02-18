EUROPA LEAGUE
PAOK - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Europa League
A qué hora y dónde ver el PAOK - Celta de Vigo de Europa League
PAOK y Celta de Vigo se enfrentan hoy jueves 19 de febrero en el Toumba Stadium en el partido de ida de los play-offs de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PAOK - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Razvan Lucescu llegará al partido tras una derrota ante el Lyon (4-2), una victoria contra el Betis (2-0), un empate con el Ludogorets (3-3) y un empate con el Brann (1-1), por lo que cerró la fase de grupos en el puesto número 17 con 12 puntos y +3 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron un empate con el Estrella Roja (1-1), una victoria sobre el Lille (2-1), una derrota ante el Bologna (2-1) y una derrota ante el Ludogorets (3-2), posicionándose en el 16.º puesto con 13 puntos y +4 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL PAOK - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE
El partido entre PAOK y Celta de Vigo, correspondiente a la ida de los play-offs de la Europa League, se disputa hoy jueves 19 de febrero a las 18:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL PAOK - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE
En España, el partido de Europa League entre PAOK y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
