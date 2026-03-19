Olympique de Lyon - Real Celta, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

El Real Celta se juega el pase a los cuartos de final de la Europa League en Lyon ante el Olympique. Sigue el partido en directo en SPORT

OL 0-0 CEL, MIN 25 Los 'celtistas' sonríen porque ven como su equipo está dominando la posesión y el Lyon empieza a sufrir con uno menos en el 'verde'.

OL 0-0 CEL, MIN 23 Tolisso se va al suelo, parece que se ha lesioando y abandona el campo para ser atendido en la banda.

OL 0-0 CEL, MIN 19 JAVI RUEDAAA AL SUELO Y ROJA PARA EL OLYMPIQUE DE LYON. Niakhaté clava los tacos a Javi Rueda cuando el español intentaba jugar el balón. El defensa se niega a abandonar el campo pidiendo explicaciones

OL 0-0 CEL, MIN 17 El Olympique recupera el esférico después de una larga posesión del Celta.

OL 0-0 CEL, MIN 15 OTRA OPORTUNIDAD del Lyon, el Celta sufre con un tiro lejano que pasa por al lado del palo derecho del guardameta ruamano

OL 0-0 CEL, MIN 13 OPORTUNIDAD CLARA DEL OLYMPIQUE. Yaremchuk no alcanza el centro de su compañero que lo había dejado solo ante Radu.

OL 0-0 CEL, MIN 13 PROBLEMAS PARA EL LYON. Dominik Greif se resentía en el suelo, pero ya está de pie sin aparentes molestias.

OL 0-0 CEL, MIN 11 Falta de Javi Rueda en ataque. El duelo ante Tagliafico está siendo muy intenso en estos primeros minutos.

OL 0-0 CEL, MIN 9 El Celta monta el contraatque después de una arrancada peligrosa de Endrick.