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EUROPA LEAGUE
Olympique de Lyon - Real Celta, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Olympique de Lyon y el Celta en el Groupama Stadium
El Real Celta se juega el pase a los cuartos de final de la Europa League en Lyon ante el Olympique. Sigue el partido en directo en SPORT
OL 0-0 CEL, MIN 25
Los 'celtistas' sonríen porque ven como su equipo está dominando la posesión y el Lyon empieza a sufrir con uno menos en el 'verde'.
OL 0-0 CEL, MIN 23
Tolisso se va al suelo, parece que se ha lesioando y abandona el campo para ser atendido en la banda.
OL 0-0 CEL, MIN 19
JAVI RUEDAAA AL SUELO Y ROJA PARA EL OLYMPIQUE DE LYON. Niakhaté clava los tacos a Javi Rueda cuando el español intentaba jugar el balón. El defensa se niega a abandonar el campo pidiendo explicaciones
OL 0-0 CEL, MIN 17
El Olympique recupera el esférico después de una larga posesión del Celta.
OL 0-0 CEL, MIN 15
OTRA OPORTUNIDAD del Lyon, el Celta sufre con un tiro lejano que pasa por al lado del palo derecho del guardameta ruamano
OL 0-0 CEL, MIN 13
OPORTUNIDAD CLARA DEL OLYMPIQUE. Yaremchuk no alcanza el centro de su compañero que lo había dejado solo ante Radu.
OL 0-0 CEL, MIN 13
PROBLEMAS PARA EL LYON. Dominik Greif se resentía en el suelo, pero ya está de pie sin aparentes molestias.
OL 0-0 CEL, MIN 11
Falta de Javi Rueda en ataque. El duelo ante Tagliafico está siendo muy intenso en estos primeros minutos.
OL 0-0 CEL, MIN 9
El Celta monta el contraatque después de una arrancada peligrosa de Endrick.
OL 0-0 CEL, MIN 5
Hata el momento, el celta es el dueño y señor del encuentro. Con presión alta y dominio de balón el equipo de Giráldez se impone en el partido.
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