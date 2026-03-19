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Olympique de Lyon - Real Celta, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Olympique de Lyon y el Celta en el Groupama Stadium

El Celta celebra un gol ante el Betis

El Celta celebra un gol ante el Betis / Jose Manuel Vidal / EFE

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El Real Celta se juega el pase a los cuartos de final de la Europa League en Lyon ante el Olympique. Sigue el partido en directo en SPORT

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