Lyon - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Europa League

Lyon y Celta de Vigo se enfrentan hoy jueves 19 de marzo en el Parc Olympique Lyonnais en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Lyon - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés estuvo a pocos minutos de cerrar el enfrentamiento en Balaídos con una victoria, pero Endrick se encargó de apagar la fiesta celtista antes del pitazo final. Ahora, tendrán que visitar Francia a buscar la victoria para poder avanzar, con la suerte de que el Lyon solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos como local ante equipos españoles.

Aun así, el Celta se presenta luego de tres partidos al hilo sin ganar al incluir tanto Champions como liga, lo cual se suma a las ausencias de Cervi, Iglesias, Lago, Mingueza y Román para explayar las difíciles circunstancias que experimenta el conjunto céltico, el cual sin embargo va con toda la ilusión para llegar a cuartos de final.

Por su parte, los de Paulo Fonseca cuentan con una lista de bajas aún más considerable, con la persistencia en la falta de Kluivert y Fofana junto a más nombres como Sulc, Nuamah, Maitland-Niles, Himbert y Moreira.

De la misma manera, cuenta con una racha de partidos sin ganar aún más pronunciada, ya que no logran imponerse en un marcador desde hace seis partidos, durante los cuales han acumulado tres derrotas y tres empates, permitiendo así que el Celta tenga aún más fe de cara a permanecer con vida en la competencia.

HORARIO DEL LYON - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Lyon y Celta de Vigo, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 19 de marzo a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LYON - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Lyon y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

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