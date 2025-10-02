En directo
EUROPA LEAGUE
Ludogorets - Real Betis en directo; Europa League en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del Ludogorets-Real Betis, choque correspondiente a la segunda jornada de la Fase liga de la Europa League
Ludogorets 0 - 0 Betis | Minuto 9
Encuentro algo trabado. Falto de ritmo en estos primeros minutos. Ninguno de los dos equipos consigue tener una posesión larga. Verdon, por cierto, es el futbolista que sustityó a Kurtulus.
Ludogorets 0 - 0 Betis | Minuto 7
Cometió falta Firpo. Quiso combinar el Betis en una baldosa, pero Bakambu perdió el balón y el lateral realizó una entrada a destiempo sobre Kurtulus. El central, retirado en camilla con gestos aparentes de dolor, primer cambio obligado en el Ludogorets. Acción fortuita.
Ludogorets 0 - 0 Betis | Minuto 3
Primera llegada con cierto peligro del Betis. Firpo recorrió el carril izquierdo y puso un centro al área, repelido por la zaga búlgara.
Ludogorets 0 - 0 Betis | Minuto 2
Los de Pellegrini, hoy 'blanquiverdes', salen con su sistema habitual de 4-2-3-1. El foco está puesto en la creatividad de Lo Celso, ausente en el triunfo ante Osasuna.
¡Rueda el balón en Razgrad! La primera posesión es bética.
¡Saltan los protagonistas al césped!
A por el primer triunfo
Los de Pellegrini quieren sumar su primer triunfo en esta Europa League. Antony - hoy suplente - rescató el empate ante el Nottingham Forest en la jornada inaugural. Hoy el beticismo se aferra a los Lo Celso, Chimy o Bakambu, referencia ofensiva del equipo en Razgrad.
Fuerte lluvia en Razgrad
Calentamiento pasado por agua de los futbolistas verdiblancos en Razgrad. ¡15 minutos para que eche el balón a rodar!
El Ludogorets Arena de Razgrad. El escenario de esta tarde.
Son, el socio 9.000 que amenaza al Betis
Francisco Javier Hidalgo Gómez, mejor conocido como Son, será el lateral derecho titular del Ludogorets. Bético y socio 9.000 del equipo con el que se verá las caras en menos de una hora: "Es el equipo de mi alma, el de toda mi vida. Tengo carnet desde hace mucho tiempo, soy el socio 9.000. Pero ahora me debo al Ludogorets. Voy al campo del Betis desde que era pequeño, así que el partido va a ser uno de los más especiales de mi vida. Ya he jugado otras veces contra ellos, estando en el Levante, pero hacerlo en Europa, con un equipo de otro país, es increíble. Van a venir varios familiares desde Sevilla a verme en el partido", explica.
