Ludogorets - Real Betis en directo; Europa League en vivo hoy

Son, el socio 9.000 que amenaza al Betis

Francisco Javier Hidalgo Gómez, mejor conocido como Son, será el lateral derecho titular del Ludogorets. Bético y socio 9.000 del equipo con el que se verá las caras en menos de una hora: "Es el equipo de mi alma, el de toda mi vida. Tengo carnet desde hace mucho tiempo, soy el socio 9.000. Pero ahora me debo al Ludogorets. Voy al campo del Betis desde que era pequeño, así que el partido va a ser uno de los más especiales de mi vida. Ya he jugado otras veces contra ellos, estando en el Levante, pero hacerlo en Europa, con un equipo de otro país, es increíble. Van a venir varios familiares desde Sevilla a verme en el partido", explica.