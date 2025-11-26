Ludogorets - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Ludogorets y Celta de Vigo se enfrentan este jueves 27 de noviembre en Huvepharma Arena en el partido de la Jornada 5 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Ludogorets - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Rui Mota llegará al partido tras una derrota ante el Ferencváros (3-1), una derrota ante el Young Boys (3-2), una derrota ante el Betis (2-0) y una victoria contra el Malmö (2-1), de manera que se ubica en el puesto número 30 con 3 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una victoria contra el Dinamo Zagreb (3-0), una victoria contra el Niza (2-1), una victoria contra el PAOK (3-1) y una derrota frente al Stuttgart (2-1), consecuentemente posicionándose en la 4.° posición de la tabla con 9 puntos y +5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LUDOGORETS - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Ludogorets y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 5 de la Europa League, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LUDOGORETS - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Ludogorets y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.