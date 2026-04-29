LaLiga también juega las 'semis' de la Europa League: la quinta plaza de Champions, en juego en Braga

Será complicado superar las expectativas de la Champions, pero la Europa League entra en escena este jueves con dos eliminatorias por todo lo alto y sin representación española. No la habrá sobre el césped, pero sí serán varios los equipos de LaLiga (Betis, Celta, Getafe...) que, indirectamente, participen en la semifinal entre Sporting de Braga y Friburgo.

En juego hay ni más ni menos que la quinta plaza extra de Champions para la próxima temporada y la posibilidad de que hasta ocho equipos españoles participen en competición europea en la campaña 26/27 (nueve si el Rayo conquista la Conference League).

Cualquier aspiración de LaLiga pasa por una derrota en tierras portuguesas del Friburgo germano, principal escollo junto al Bayern Múnich en la carrera por obtener una mejor puntuación en el coeficiente UEFA de la temporada. Frente a ellos luchan el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, únicos supervivientes españoles en Europa. La diferencia entre LaLiga y la Bundesliga es mínima y cualquier eliminación podría decantar la balanza.

Igor Jesus, la gran amenaza de Unai Emery

Menos alicientes pero mismo interés tendrá la otra eliminatoria, el cruce inglés entre Nottingham Forest y Aston Villa en The City Ground, donde el brasileño Igor Jesús -máximo goleador de la competición- se convierte en la principal amenaza para Unai Emery.

La situación liguera no es la idónea para los 'Tricky Trees', que pelean por evitar el descenso a la Championship, mientras que los 'villanos' tienen prácticamente asegurada su presencia en la próxima Champions, pero cualquier fuerza se iguala en una semifinal europea.

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Pasando a la Conference League, además del Rayo Vallecano-Estrasburgo, otro duelo clave en la lucha por la quinta plaza extra de Champions, también se ven las caras en Polonia el Shakhtar Donetsk y el Crystal Palace, cuarto representante de la Premier en semifinales europeas.