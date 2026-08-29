FÚTBOL INTERNACIONAL
Horarios y fechas de los partidos del Celta y de la Real Sociedad en la Europa League
Los gallegos recibirán a la Juventus en Balaídos, mientras que la Real Sociedad arrancará en casa ante el Bournemouth y cerrará la fase liga en Turín
La UEFA ha hecho público el calendario completo de la fase liga de la Europa League 2026/27, con Celta de Vigo y Real Sociedad como representantes españoles. Ambos disputarán ocho encuentros, cuatro como locales y cuatro como visitantes, entre septiembre y enero.
El Celta debutará el 16 de septiembre en Chipre frente al Omonia, a las 18.45 horas. Su estreno europeo en Balaídos llegará prácticamente un mes después y será por todo lo alto: el 15 de octubre recibirá a la Juventus, uno de los grandes nombres de la competición.
Después, el conjunto vigués visitará al Celtic en Glasgow el 22 de octubre y recibirá al Union Saint-Gilloise el 5 de noviembre. El 26 de noviembre tendrá otro duelo atractivo en Balaídos frente al Bournemouth, antes de cerrar 2026 con una exigente visita al Olympique de Marsella el 10 de diciembre.
Ya en enero, el Celta viajará para medirse al Hapoel Beer-Sheva el día 21 y pondrá punto final a la fase liga el 28 de enero en casa contra el Lillestrøm.
La Real arranca contra el Bournemouth
La Real Sociedad, por su parte, comenzará su camino europeo el 17 de septiembre en Anoeta frente al Bournemouth, a las 21.00 horas. Su primer desplazamiento llegará el 15 de octubre frente al Union Saint-Gilloise, mientras que una semana después visitará Noruega para enfrentarse al Lillestrøm.
El calendario se endurecerá posteriormente. El 5 de noviembre la Real recibirá al Olympique de Lyon y el día 26 viajará a Londres para enfrentarse al Crystal Palace. Antes del parón navideño, el equipo donostiarra jugará en casa contra el Torreense, el 10 de diciembre.
La Real afrontará sus dos últimas jornadas en enero: recibirá al Viktoria Plzen el día 21 y cerrará la fase liga con uno de los partidos más destacados de todo su calendario, la visita a la Juventus en Turín el 28 de enero.
Calendario del Celta
16 septiembre, 18.45 h: Omonia-Celta
15 octubre, 21.00 h: Celta-Juventus
22 octubre, 21.00 h: Celtic-Celta
5 noviembre, 21.00 h: Celta-Union Saint-Gilloise
26 noviembre, 18.45 h: Celta-Bournemouth
10 diciembre, 18.45 h: Marsella-Celta
21 enero, 21.00 h: Hapoel Beer-Sheva-Celta
28 enero, 21.00 h: Celta-Lillestrøm
Calendario de la Real Sociedad
17 septiembre, 21.00 h: Real Sociedad-Bournemouth
15 octubre, 18.45 h: Union Saint-Gilloise-Real Sociedad
22 octubre, 21.00 h: Lillestrøm-Real Sociedad
5 noviembre, 18.45 h: Real Sociedad-Lyon
26 noviembre, 21.00 h: Crystal Palace-Real Sociedad
10 diciembre, 21.00 h: Real Sociedad-Torreense
21 enero, 18.45 h: Real Sociedad-Viktoria Plzen
28 enero, 21.00 h: Juventus-Real Sociedad
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