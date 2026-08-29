Horarios y fechas de los partidos del Celta y de la Real Sociedad en la Europa League

La UEFA ha hecho público el calendario completo de la fase liga de la Europa League 2026/27, con Celta de Vigo y Real Sociedad como representantes españoles. Ambos disputarán ocho encuentros, cuatro como locales y cuatro como visitantes, entre septiembre y enero.

El Celta debutará el 16 de septiembre en Chipre frente al Omonia, a las 18.45 horas. Su estreno europeo en Balaídos llegará prácticamente un mes después y será por todo lo alto: el 15 de octubre recibirá a la Juventus, uno de los grandes nombres de la competición.

Después, el conjunto vigués visitará al Celtic en Glasgow el 22 de octubre y recibirá al Union Saint-Gilloise el 5 de noviembre. El 26 de noviembre tendrá otro duelo atractivo en Balaídos frente al Bournemouth, antes de cerrar 2026 con una exigente visita al Olympique de Marsella el 10 de diciembre.

Ya en enero, el Celta viajará para medirse al Hapoel Beer-Sheva el día 21 y pondrá punto final a la fase liga el 28 de enero en casa contra el Lillestrøm.

La Real arranca contra el Bournemouth

La Real Sociedad, por su parte, comenzará su camino europeo el 17 de septiembre en Anoeta frente al Bournemouth, a las 21.00 horas. Su primer desplazamiento llegará el 15 de octubre frente al Union Saint-Gilloise, mientras que una semana después visitará Noruega para enfrentarse al Lillestrøm.

El calendario se endurecerá posteriormente. El 5 de noviembre la Real recibirá al Olympique de Lyon y el día 26 viajará a Londres para enfrentarse al Crystal Palace. Antes del parón navideño, el equipo donostiarra jugará en casa contra el Torreense, el 10 de diciembre.

La Real afrontará sus dos últimas jornadas en enero: recibirá al Viktoria Plzen el día 21 y cerrará la fase liga con uno de los partidos más destacados de todo su calendario, la visita a la Juventus en Turín el 28 de enero.

Calendario del Celta

16 septiembre, 18.45 h: Omonia-Celta

15 octubre, 21.00 h: Celta-Juventus

22 octubre, 21.00 h: Celtic-Celta

5 noviembre, 21.00 h: Celta-Union Saint-Gilloise

26 noviembre, 18.45 h: Celta-Bournemouth

10 diciembre, 18.45 h: Marsella-Celta

21 enero, 21.00 h: Hapoel Beer-Sheva-Celta

28 enero, 21.00 h: Celta-Lillestrøm

Calendario de la Real Sociedad

17 septiembre, 21.00 h: Real Sociedad-Bournemouth

15 octubre, 18.45 h: Union Saint-Gilloise-Real Sociedad

22 octubre, 21.00 h: Lillestrøm-Real Sociedad

5 noviembre, 18.45 h: Real Sociedad-Lyon

26 noviembre, 21.00 h: Crystal Palace-Real Sociedad

10 diciembre, 21.00 h: Real Sociedad-Torreense

21 enero, 18.45 h: Real Sociedad-Viktoria Plzen

28 enero, 21.00 h: Juventus-Real Sociedad