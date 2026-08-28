¿A qué hora es el sorteo de la Europa League y la Conference League 2026/27 hoy y dónde ver hoy por TV, en directo y online?

La Europa League y la Conference League celebran sus respectivos sorteos hoy viernes 28 de agosto, un día después de que se conociesen los emparejamientos de la Champions League. Siguiendo el mismo 'modus operandi' que en la competición reina, los equipos participantes conocerán a sus primeros rivales en la fase liga en su camino hacia la gloria continental.

Del mismo modo que en la Champions League, los dos sorteos de este viernes se llevarán a cabo a través de un proceso automatizado que combinará una pequeña parte manual para la extracción de bolas correspondientes a cada equipo y otra totalmente digital, mediante un software que determinará de manera aleatoria a qué rivales se enfrenta cada uno.

Respecto a la representación española en ambos sorteos, Real Sociedad y Celta de Vigo serán los primeros en conocer a sus ocho primeros rivales en la fase liga de la Europa League. Poco después llegará el turno del Getafe, que este año regresa a competiciones europeas de la mano de la Conference League.

El Getafe de Bordalás será el único representante del fútbol español en la Conference League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿A qué hora es el sorteo de la Europa League y de la Conference League?

El sorteo de la Europa League 2026/27 se celebra hoy viernes 28 de agosto a partir de las 13:00 horas (CEST) en el Foro Grimaldi de Mónaco. Una vez concluído llegará el turno de la celebración del sorteo de la Conference League.

¿Dónde ver los sorteos de la Europa League y la Conference League por TV y en directo?

En España, los sorteos de la Europa League y la Conference League se podrán ver en TV y online a través del canal Movistar Liga de Campeones (dial 60) de Movistar+, operador que tiene los derechos de emisión de las dos competiciones.

Otra opción alternativa para seguir las ceremonias es a través de los canales oficiales de la UEFA.

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Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto de los sorteos a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados de los mismos.