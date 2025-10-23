En directo
EUROPA LEAGUE
Genk - Real Betis en directo: Europa League en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del Genk-Real Betis, choque correspondiente a la tercera jornada de la Fase liga de la Europa League
Sigue en directo en SPORT el partido del Betis y el resto de la jornada de la Europa League
Go Ahead Eagles 0 - 1 Aston Villa
Sporting Braga 0 - 0 Estrella Roja
Fenerbahçe 0 - 0 Stuttgart
FCSB 0 - 2 Bolonia
Olympique Lyon 1 - 0 Basel
SK Brann 0 - 0 Rangers
Salzburg 1 - 0 Ferencvárosi
Genk - Real Betis
El Betis está tratando de buscar la figura de su punta, Bakambu, con desplazamientos largo. Por ahora, sin acierto
Genk - Real Betis
Poco a poco los de Pelegrini consiguen ir encerrando a su rival en su campo. Los belgas esperan las pérdidas para salir rápido en contraataque
Europa League
Segundoo del Bolonia. Thijs Dallinga ha sido el encargado
El Salzburgo también se adelanta con gol de Baidoo
Genk - Real Betis
13 minutos de juego y todavía sin ninguna ocasión clara para os dos equipos
Genk - Real Betis
Buen partido de los dos interiores béticos. Lo Celso y Deossa se están ofreciendo constantemente y están ayudando a su equipo a superar líneas
Genk - Real Betis
Llevamos unos minutos en los que los verdiblancos dominan el juego
Europa League
Goool del Bolonia en Rumanía. Se adelantan los italianos
Genk - Real Betis
Golpeo tenso de Antony que se va fuera de la portería
Genk - Real Betis
Le está costando a los béticos combinar y salir de campo propio con bola.
Europa League
Se adelanta el Lyon ante el Basel. Uno cero a favor de los franceses.
El Aston Villa también se adelanta con gol de Guessand
