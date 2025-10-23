Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Genk - Real Betis en directo: Europa League en vivo hoy

Sigue el minuto a minuto del Genk-Real Betis, choque correspondiente a la tercera jornada de la Fase liga de la Europa League

El Real Betis se enfrenta al Genk

El Real Betis se enfrenta al Genk / BORISLAV TROSHEV / EFE

Joel Delgado Sánchez

Joel Delgado Sánchez

Sigue en directo en SPORT el partido del Betis y el resto de la jornada de la Europa League

Go Ahead Eagles 0 - 1 Aston Villa

Sporting Braga 0 - 0 Estrella Roja

Fenerbahçe 0 - 0 Stuttgart

FCSB 0 - 2 Bolonia

Olympique Lyon 1 - 0 Basel

SK Brann 0 - 0 Rangers

Salzburg 1 - 0 Ferencvárosi

