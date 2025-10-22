EUROPA
Genk - Betis: Horario y dónde ver el partido de Europa League
A qué hora y dónde ver el Genk - Betis de Europa League
Genk y Betis se enfrentan este jueves 23 de octubre en el Cegeka Arena en el partido de la Jornada 3 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Genk - Betis y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Thorsten Fink llegará al partido tras una derrota ante el Ferencváros (1-0) y una victoria sobre el Rangers (1-0), de manera que se ubica en el puesto número 18 con 3 puntos y +0 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria contra el Ludogorets (2-0) y un empate con el Nottingham Forest (2-2), consecuentemente posicionándose en la posición 9 de la tabla con 4 puntos y +2 en el diferencial de goles.
Asimismo, cabe destacar que Betis y Genk solo se han enfrentado entre sí en dos ocasiones, ambas correspondientes a la pasada edición de Conference League y dejando un saldo de una victoria y una derrota para cada uno.
Además, el Genk se tendrá que enfrentar al Braga y al Basel en las fechas venideras del torneo, mientras que el Betis se topará con el Lyon y el Utrecht.
HORARIO DEL GENK - BETIS DE LA EUROPA LEAGUE
El partido entre Genk y Betis, correspondiente a la Jornada 3 de la Europa League, se disputa este jueves 23 de octubre a las 18:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL GENK - BETIS DE LA EUROPA LEAGUE
En España, el partido de Europa League entre Genk y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
