Genk - Betis: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Genk y Betis se enfrentan este jueves 23 de octubre en el Cegeka Arena en el partido de la Jornada 3 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Genk - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thorsten Fink llegará al partido tras una derrota ante el Ferencváros (1-0) y una victoria sobre el Rangers (1-0), de manera que se ubica en el puesto número 18 con 3 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria contra el Ludogorets (2-0) y un empate con el Nottingham Forest (2-2), consecuentemente posicionándose en la posición 9 de la tabla con 4 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que Betis y Genk solo se han enfrentado entre sí en dos ocasiones, ambas correspondientes a la pasada edición de Conference League y dejando un saldo de una victoria y una derrota para cada uno.

Además, el Genk se tendrá que enfrentar al Braga y al Basel en las fechas venideras del torneo, mientras que el Betis se topará con el Lyon y el Utrecht.

HORARIO DEL GENK - BETIS DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Genk y Betis, correspondiente a la Jornada 3 de la Europa League, se disputa este jueves 23 de octubre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GENK - BETIS DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Genk y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.