Friburgo - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de Europa League

Friburgo y Celta de Vigo se enfrentan hoy jueves 9 de abril en el Europa-Park Stadion en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Friburgo - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el combinado alemán logró avanzar de fase tras eliminar al Genk en los octavos de final, propinando una goleada en el enfrentamiento de vuelta que les permitió remontar el global y alcanzar, por primera vez en su historia, los cuartos de final de una Europa League, donde espera canalizar su décima victoria consecutiva como local dentro del torneo.

Sin embargo, su buen desempeño en la competencia continental no se ha visto replicado en su temporada de Bundesliga, sin estar a la altura de sus logros en campañas previas y quedando fuera de los puestos clasificatorios a contiendas europeas para la próxima temporada, así que la UEL es su última esperanza para que el ciclo actual no sea plenamente olvidable.

Por su parte, los celtistas suman cuatro victorias y cuatro empates consecutivos como visitantes de cara a su viaje a Alemania, incluyendo su reciente imposición sobre el Olympique Lyon que selló su pase a cuartos de final. Ahora, se disponen a llevar a cabo su primer partido en la historia contra el Friburgo, pero no derrotan a un equipo germánico desde 2001.

En cualquier caso, el conjunto de Claudio Giráldez es uno de los grandes infravalorados del actual curso de la Europa League, sobre todo porque su rendimiento durante la fase clasificatoria no fue particularmente excepcional, pero ha logrado convertirse en un equipo temible que puede poner en aprietos a cualquier histórico europeo.

HORARIO DEL FRIBURGO - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Friburgo y Celta de Vigo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 9 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL FRIBURGO - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Friburgo y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

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