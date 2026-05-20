Friburgo - Aston Villa: horario, canal TV y dónde ver la final de la Europa League 2026 en directo

Friburgo y Aston Villa se enfrentan hoy miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park en la final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Friburgo - Aston Villa y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Julian Schuster (el entrenador alemán más joven en dirigir una final europea en el último par de décadas) se presentan en búsqueda del primer gran título de su historia, contando tanto locales como continentales, ya que su máximo galardón fue una medalla de plata en la Copa de Alemania de 2022.

Sin embargo, la inexperiencia no ha sido un impedimento para los Buitres, quienes han logrado imponerse con claridad a sus rivales en todas las instancias de eliminación directa, pasando por el Braga (4-3), el Celta de Vigo (6-1) y el Genk (5-1) con un tremendo registro de anotaciones.

Aunque será su primer enfrentamiento contra el Aston Villa, llegan con menos bajas y un calendario reciente menos ajustado, por lo que la frescura física y el anhelo de conseguir el primer premio histórico del club alemán pueden ser suficientes para que den la sorpresa en Turquía.

Por su parte, Unai Emery alcanza su sexta final europea y en búsqueda de su quinto título de Europa League pues ganó las tres que disputó con el Sevilla (2014, 2015, 2016) y la que llevó a cabo con el Villarreal (2021), mientras que solo su cruzada con el Arsenal en 2019 terminó en subcampeonato.

Del mismo modo, para el club villano es un acontecimiento histórico ya que se trata del mejor desempeño que han mostrado en una competencia continental desde que ganaron la Copa de Europa, actual Champions League, en 1982.

Tras avasallar al Nottingham Forest (4-1) en semifinales, al Bologna (7-1) en cuartos y al Lille (3-0) en octavos, el Aston Villa se presenta como el claro favorito a adjudicarse la contienda, especialmente porque en el banquillo figura un entrenador que alcanza un hito histórico: ser el segundo director técnico (tras José Mourinho) que lleva a cuatro equipos diferentes a una final continental.

Unai Emery en la rueda de prensa previa al a final de la Europa League. / DPA vía Europa Press

HORARIO DEL FRIBURGO - ASTON VILLA DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Friburgo y Aston Villa, correspondiente a la final de la Europa League, se disputa hoy miércoles 20 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL FRIBURGO - ASTON VILLA DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Friburgo y Aston Villa se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y tabii.

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