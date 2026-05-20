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Friburgo - Aston Villa, en directo: final de la Europa League 2026, en vivo hoy

Sigue en directo la gran final de la Europa League entre el equipo germano y el conjunto dirigido por Unai Emery

Unai Emery, entrenador del Aston Villa

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

Marc Marín

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Sigue la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa en SPORT.

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