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Friburgo - Aston Villa, en directo: final de la Europa League 2026, en vivo hoy
Sigue en directo la gran final de la Europa League entre el equipo germano y el conjunto dirigido por Unai Emery
Sigue la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa en SPORT.
¡Arranca la final!
¡Comieeeeeeenza el partido en Turquía! Mueve el balón el Friburgo.
Saltan al campo
¡Sueeeeeeena el himno de la Europa League! Este es el ambiente en un Besiktas Park lleno hasta la bandera:
¡Jugadores listos en el túnel de vestuarios! Cinco minutos para que arranque la final.
Habla Emery en la previa
Unai Emery: "Ha sido un día normal, intentando analizar al máximo cómo hemos jugado en los últimos partidos y cómo debemos hacerlo hoy. Competir contra ellos, respetándolos, y estando concentrados. Hay que seguir el plan de partido y ejecutarlo". "Hoy es un día especial para la afición, días como hoy están hechos para ellos", añadió.
En España, la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones. Sea como sea, aquí en SPORT les ofreceremos el minuto a minuto de todo lo que suceda en la gran cita europea.
El príncipe William, presente
El partido se disputará en el Besiktas Park (Tüpras Stadyumu) de Estambul. Allí estará presente el príncipe William para apoyar al Aston Villa desde un palco privado.
Los alemanes llegan a la final tras cargarse en la vuelta de 'semis' al Sporting Braga, mientras que los ingleses se cargaron al Nottingham Forest en la otra semifinal con sabor Premier.
Emery, a por el repóker
Emery, el técnico más laureado de la Europa League, con un palmarés con tres títulos ganados con el Sevilla y uno con el Villarreal, buscará esta noche su repóker.
El XI de Schuster
Y esta es la alineación del Friburgo:
El XI de Emery
Ya tenemos los onces. ¡Vamos a por ellos! El Aston Villa de Unai Emery sale así:
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- Àlex Delmàs, analista especializado en fútbol, sobre el mercado de fichajes del Barça: 'Los dos son recuperables, pero haría bien en vender a uno de ellos
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