EUROPA LEAGUE

Europa League hoy: resultados y goles de los partidos de la jornada 8 de la fase liga

Sigue en directo la última jornada de la fase liga de la Europa League 2025/2026

Pablo Fornals en el encuentro de Europa League entre el PAOK y el Betis

Pablo Fornals en el encuentro de Europa League entre el PAOK y el Betis / ACHILLEAS CHIRAS

Xavi Turu

La fase liga de la Europa League se decide este jueves con la jornada unificada a las 21:00h.

Panathinaikos 0-0 Roma

Porto 0-0 Rangers

Real Betis 0-0 Feyenoord

Lille 0-0 SC Freiburg

Midtjylland 0-0 Dinamo Zagreb

Aston Villa 0-0 Salzburg

Stuttgart 0-0 Young Boys

Basel 0-0 Viktoria Plzeň

Ludogorets 0-0 Nice

Nottingham Forest 0-0 Ferencváros

FCSB 0-0 Fenerbahçe

Estrella Roja 0-0 Celta

Olympique de Lyon 0-0 PAOK

Go Ahead Eagles 0-0 Sporting Braga

Sturm Graz 0-0 SK Brann

Maccabi Tel Aviv 0-0 Bologna

Genk 0-0 Malmö FF

Celtic 0-0 Utrecht

Actualizar
