En Directo
EUROPA LEAGUE
Europa League hoy: resultados y goles de los partidos de la jornada 8 de la fase liga
Sigue en directo la última jornada de la fase liga de la Europa League 2025/2026
Xavi Turu
La fase liga de la Europa League se decide este jueves con la jornada unificada a las 21:00h.
Panathinaikos 0-0 Roma
Porto 0-0 Rangers
Real Betis 0-0 Feyenoord
Lille 0-0 SC Freiburg
Midtjylland 0-0 Dinamo Zagreb
Aston Villa 0-0 Salzburg
Stuttgart 0-0 Young Boys
Basel 0-0 Viktoria Plzeň
Ludogorets 0-0 Nice
Nottingham Forest 0-0 Ferencváros
FCSB 0-0 Fenerbahçe
Estrella Roja 0-0 Celta
Olympique de Lyon 0-0 PAOK
Go Ahead Eagles 0-0 Sporting Braga
Sturm Graz 0-0 SK Brann
Maccabi Tel Aviv 0-0 Bologna
Genk 0-0 Malmö FF
Celtic 0-0 Utrecht
ESTRELLA ROJA – CELTA (0-0) I MIN. 14
La Estrella Roja está mejor en este arranque, domina sobre el parqué y ya le han anulado un gol a los serbios. Katai cometió falta sobre Javi Rodríguez y el Celta se salva del primer tanto de los locales.
CELTIC – UTRECHT (2-0) I MIN. 12
¡¡Festín en el Celtic Park!! El conjunto de Martin O'Neill pone el 2-0 ante los suyos gracias a los goles de Nygren y de Viergever, en propia puerta.
STUTTGART – YOUNG BOYS (2-0) I MIN. 10
Con dos minutos le ha valido al Stuttgart para marcar dos goles y dejar el partido más que encarrilado. Marcaron Deniz Undav y Demirović para el conjunto alemán.
BETIS – FEYENOORD (0-0) I MIN. 9
Ojo que el VAR revisó la jugada y SE ANULA el gol de Abde. Sigue el cero a cero en el luminoso.
BETIS – FEYENOORD (1-0) I MIN. 8
¡¡Goooooool del Betis!! No pudo empezar mejor la contienda para los verdiblancos. Abde, que ya avisó en una primera acción, no perdonó a la segunda y adelanta a los de Pellegrini en La Cartuja.
ESTRELLA ROJA – CELTA (0-0) I MIN. 6
Los serbios han salido al césped con las ideas muy claras: el equipo local busca dominar el partido y tener la posesión desde el comienzo.
BETIS – FEYENOORD (0-0) I MIN. 5
Primeros minutos de tanteo en La Cartuja con mucho respeto por parte de ambos conjunto. Igualdad máxima en este inicio sin un dominador claro.
Carrusel Europa League
¡¡Empiezan los partidos!!
¡Todo preparado!
Esto está a punto de comenzar. La mayoría de los protagonistas ya están pisando los terrenos de juego. Protagonistas sobre el verde y en nada y menos empieza a rodar el balón para esta octava jornada unificada.
BETIS – FEYENOORD
Calentamiento de un Betis que tendrá los focos puestos en Antony: el jugador brasileño no se quiere perder este importante partido para el conjunto bético para estar entre los 8 primeros de esta Europa League.
