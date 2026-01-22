En directo
EUROPA LEAGUE
Europa League en directo: PAOK - Betis en vivo hoy
El Betis viaja a Grecia con la intención de sumar tres puntos y garantizar matemáticamente su pase a octavos
PAOK - REAL BETIS (0-0) 4'
Se quedaba solo Pelkas, pero López para con los pies. Sin embargo, la jugada queda anulada por fuera de juego.
PAOK - REAL BETIS (0-0) 3'
Lo acaba de intentar el Chimmy, con una mala volea tras un pase de Deossa, pero el árbitro señala fuera de juego.
PAOK - REAL BETIS (0-0) 2'
Partido tranquilo por el momento. Primeras posesiones para los beticos, que no se arrugaN.
PAOK - REAL BETIS (0-0) 0'
Arranca el partido, balón para el PAOK.
PAOK - REAL BETIS (0-0)
Saltan los jugadores al terreno de juego y suena el himno de la Europa League.
PAOK - REAL BETIS
Alineaciones confirmadas:
XI PAOK: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Meite; Zivkovic, Pelkas, Taison y Giakoumakis
XI BETIS: Pau López; Ortiz, Llorente, Gómez, Rodríguez; Altimira, Fornals, Deossa; Pablo García, Ruibal y Chimmy Ávila
EUROPA LEAGUE
¡Buenas tardes a todo@s! Bienvenidos a la jornada 7 de la Europa League. Desde el equipo de SPORT deseamos que dsifruten de esta retransmisión.
