Europa League en directo: Ludogorets - Celta en vivo hoy

MIN. 30, LUD 1-0 CLT
Los celestes buscan el peligro por las bandas con un centro muy tímido de El Abdellaoui que despejó la zaga local.
MIN. 28, LUD 1-0 CLT
Domina el ritmo de partido el conjunto verde. El Celta tendrá que buscar soluciones a la pausa que le está impartiendo su rival.
MIN. 25, LUD 1-0 CLT
Calma y tranquilidad para un Ludogorets que con el 1-0 no tiene ninguna prisa. Se están dedicando a que pasen los minutos defendiendo bien y buscando salir a la contra. Los de Giráldez, encallados en ataque y con poca ideas.
MIN. 22, LUD 1-0 CLT
Le sigue costando al Celta. Lo intentó El Abdellaoui desde la banda, pero la zaga local está muy bien colocada sobre el verde y repliegan con mucha rapidez.
Carrusel Europa League
Roma, Porto, Feyenoord y Ludogorets son los equipos que están ganando sus respectivos partidos.
MIN. 17, LUD 1-0 CLT
Ahora está más como el conjunto que dirige Per-Mathias Högmo después de ese gol de penalti. El Celta busca tener el control, pero está un tanto desacertado en los últimos metros.
MIN. 14, LUD 1-0 CLT
¡La tuvo Ilaix Moriba, pero despejó el meta local a saque de esquina! Busca el empate rápidamente el Celta...
MIN. 12, LUD 1-0 CLT
Tendrá que remar a contracorriente el equipo gallego. Los búlgaros salen muy rápido a la contra y son peligrosos con sus transiciones.
MIN. 11, LUD 1-0 CLT
¡Gol del Ludogorets! Petar Stanic no falla desde los once metros engañando por completo a Iván Villar y pone por delante a los suyos.
MIN. 10, LUD 0-0 CLT
Caio Vidal cayó al suelo tras ser derribado por un defensor del Celta y el colegiado no se lo pensó dos veces...
