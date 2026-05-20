Dónde ver la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa por TV, en directo y online

Friburgo y Aston Villa se dan cita en el Tupras Stadium de Estambul, Turquía, hoy miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para medir sus fuerzas en la gran final de la Europa League. Esta noche, alemanes e ingleses no solo se enfrentan por el segundo título más prestigioso del Viejo Continente, también por aliciente de conseguir un billete directo hacia la próxima edición de la Champions League.

A pesar de tener ya asegurada su presencia en la Champions 2026/27, el Aston Villa afronta la final con una ambición enorme. Los 'Villanos', que afrontan el partido como grandes favoritos, tienen ante si la posibilidad de volver a conquistar un título continental por primera vez en más de cuatro décadas. En busca de este objetivo contarán con un auténtico especialista a los mandos, el cuatro veces campeón de la Europa League Unai Emery.

El último obstáculo entre el Aston Villa y la gloria europea es el Friburgo, la gran relevación de la presente edición de la Europa League. Los alemanes no figuraban en los pronósticos como potenciales candidatos al título, pero la contundente victoria ante el Celta de Vigo (6-1 en el marcador global) y la remontada ante el Braga les sitúan como un adversario muy a tener en cuenta.

El Friburgo, rival del Aston Villa en la final de la Europa League / EFE

¿Dónde ver la final de la Europa League por TV?

En España, la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

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