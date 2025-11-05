Dinamo Zagreb - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Dinamo Zagreb y Celta de Vigo se enfrentan este jueves 6 de noviembre en el Stadion Maksimir en el partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Dinamo Zagreb - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mario Kovacevic llegará al partido tras un empate con el Malmo (1-1), una victoria sobre el Maccabi Tel Aviv (3-1) y una victoria sobre el Fenerbahce (3-1), de manera que se ubica en el puesto número 4 con 7 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Claudio Giráldez registraron una victoria contra el Niza (2-1), una victoria contra el PAOK (3-1) y una derrota frente al Stuttgart (2-1), consecuentemente posicionándose en la posición 9 de la tabla con 6 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DINAMO ZAGREB - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Dinamo Zagreb y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 4 de la Europa League, se disputa este jueves 6 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DINAMO ZAGREB - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.