Dinamo Zagreb - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de Europa League

El Celta de Vigo se posiciona en el noveno lugar de la fase de grupos de la UEL tras dos victorias y una derrota

Ronald Goncalves

Dinamo Zagreb y Celta de Vigo se enfrentan este jueves 6 de noviembre en el Stadion Maksimir en el partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Dinamo Zagreb - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mario Kovacevic llegará al partido tras un empate con el Malmo (1-1), una victoria sobre el Maccabi Tel Aviv (3-1) y una victoria sobre el Fenerbahce (3-1), de manera que se ubica en el puesto número 4 con 7 puntos y +4 en el diferencial de goles.

El Celta aterriza en Zagreb tras un retraso de horas por la avería del avión

Por su parte, los comandados por Claudio Giráldez registraron una victoria contra el Niza (2-1), una victoria contra el PAOK (3-1) y una derrota frente al Stuttgart (2-1), consecuentemente posicionándose en la posición 9 de la tabla con 6 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DINAMO ZAGREB - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Dinamo Zagreb y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 4 de la Europa League, se disputa este jueves 6 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DINAMO ZAGREB - CELTA DE VIGO DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

