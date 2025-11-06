Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EUROPA LEAGUE

Real Betis - Olympique Lyon, en directo: sigue los partidos de Europa League hoy, en vivo

El Celta abrió la jornada del jueves con Real Betis esperando su turno por la noche

Antony Dos Santos celebra con Abde Ezzalzouli un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis Balompié y el RCD Mallorca en el estadio La Cartuja.

Antony Dos Santos celebra con Abde Ezzalzouli un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis Balompié y el RCD Mallorca en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Joel Delgado Sánchez

Xavi Turu

Vive en SPORT la cuarta jornada de la Europa League y la tercera de la Conference League en directo.

Resultados de la Europa League

Utrecht 1 - Porto 1

Estrella Roja 1 - Lille 0

Dinamo Zagreb 0 - Celta 3

Salzburgo 2 - Go Ahead Eagles 0

Basilea 3 - FCSB 1

Midtjylland 3 - Celtic 1

Niza 1 - Friburgo 3

Sturm Gra 0 - Nottingham Forest 0

Malmö 0 - Panathinaikos 1

Aston Villa 0 - Maccabi Tel Aviv 0

Bolonia 0 - Brann 0

Ferencvaros 0 - Ludogorets 0

PAOK 0 - Young Boys 0

Viktoria Plzen 0 - Fenerbahce 0

Rangers 0 - Roma 1

Real Betis 1 - Olympique Lyon 0

Braga 1 - Genk 0

Stuttgart 0 - Feyenoord 0

