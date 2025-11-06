En directo
EUROPA LEAGUE
Real Betis - Olympique Lyon, en directo: sigue los partidos de Europa League hoy, en vivo
El Celta abrió la jornada del jueves con Real Betis esperando su turno por la noche
Xavi Turu
Vive en SPORT la cuarta jornada de la Europa League y la tercera de la Conference League en directo.
Resultados de la Europa League
Utrecht 1 - Porto 1
Estrella Roja 1 - Lille 0
Dinamo Zagreb 0 - Celta 3
Salzburgo 2 - Go Ahead Eagles 0
Basilea 3 - FCSB 1
Midtjylland 3 - Celtic 1
Niza 1 - Friburgo 3
Sturm Gra 0 - Nottingham Forest 0
Malmö 0 - Panathinaikos 1
Aston Villa 0 - Maccabi Tel Aviv 0
Bolonia 0 - Brann 0
Ferencvaros 0 - Ludogorets 0
PAOK 0 - Young Boys 0
Viktoria Plzen 0 - Fenerbahce 0
Rangers 0 - Roma 1
Real Betis 1 - Olympique Lyon 0
Braga 1 - Genk 0
Stuttgart 0 - Feyenoord 0
FERENCVÁROSI-LUDOGORETS (1-0) I MIN. 31
Se adelanta el conjunto húngaro con un gol de Kanichowsky.
MIN. 30, BET 0-0 LYO
Estaba dominando en el verde el conjunto galo, pero después de un saque de esquina que sacó Lo Celso con temple, llegó Abde desde la segunda línea para adelantar a los suyos y romper la igualada en La Cartuja.
MIN. 30, BET 1-0 LYO
¡¡Goooool del Betis!!
MIN. 27, BET 0-0 LYO
Ritmo muy bajo sobre el césped, con un Betis que le está costando mucho en los últimos metros para acercarse al área rival.
MIN. 25, BET 0-0 LYO
Primera amarilla del partido que es para el visitante Abner Vinicius por un agarrón en el centro del campo a Antony.
MIN. 21, BET 0-0 LYO
El Betis está un tanto errático en la salida de la pelota y vuelven a no estar cómodos los verdiblancos. El Lyon está gozando de más pelota y de mejores sensaciones sobre el tapete verde.
PAOK-YOUNG BOYS (0-0) I MIN. 20
El Young Boys se queda con un futbolista menos por la expulsión con roja directa de Gigovic tras una falta más que peligrosa.
MIN. 17, BET 0-0 LYO
El equipo francés le está disputando la posesión de la pelota a los de Pellegrini. De momento, mucha igualdad sobre el terreno de juego en La Cartuja.
MIN. 15, BET 0-0 LYO
Contragolpe del Betis, pero de nuevo la defensa del Lyon hace bien el balance defensivo y recupera el esférico.
RANGERS-ROMA (0-1) I MIN. 14
¡¡Goooool de la Roma!! Se adelantan los italianos con un gol de Matías Soulé.
