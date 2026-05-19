Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaAlcarazDenuncia Chelsea CityGuardiolaBournemouth - CityCuentas City Premier LeagueDónde ver Bournemouth - Manchester CityJonathan AndicClasificación Giro ItaliaGiro Italia etapa 11Giro Italia contrarrelojFermín lesiónAli BaratHija GuardiolaMercado de fichajesRegla 1:1Mike JamesMonchiRodriHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiBorja YusReciclar ropaCasa GuardiolaPaseo marítimoGonzalo BernardosPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

EUROPA LEAGUE

'Dibu' Martínez: "Emery es el mejor para llevarnos a una final"

El guardameta argentino del Aston Villa confía en su entrenador, Unai Emery, para levantar la Europa League

Emiliano Martínez: "Tomé la decisión correcto al quedarme en el Aston Villa"

Emiliano Martínez: "Tomé la decisión correcto al quedarme en el Aston Villa"

Emiliano Martínez: "Tomé la decisión correcto al quedarme en el Aston Villa" / Perform

EFE

Londres

El argentino Emiliano el 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa, aseguró que Unai Emery, ganador de cuatro Europa League, es el mejor para llevarlos a una final.

El arquero campeón del mundo con Argentina, opta este miércoles a su primer título con el Aston Villa desde que llegara del Arsenal en 2020, justo después de ganar una Copa de Inglaterra y una Copa de la Liga con el club londinense.

"Es una oportunidad enorme. He estado aquí con McGinn, Konsa, Watkins, Mings, Cash... Han sido muchos años juntos, muchos partidos juntos luchando por plazas de Europa, por semifinales.... Y ahora estamos en la final", dijo Martínez en la rueda de prensa celebrada este martes en Estambul.

El Dibu Martínez haciendo una para al Forest

El Dibu Martínez haciendo una para al Forest / ADAM VAUGHAN

"Creo que nos los merecemos, que los aficionados se lo merecen y que el entrenador se lo merece. No querríamos a ningún otro llevándonos a una final europea", añadió el argentino respecto a Emery.

Con el recuerdo de sus actuaciones en las finales de la Copa del Mundo y de la Copa América, el 'Dibu' afirmó que siempre que llega a una final nunca está pensando en el resultado de la misma.

Noticias relacionadas y más

"Pienso en de dónde eh venido, en cómo dejé a mi familia atrás cuando era joven. De lo duro que fue venir a Inglaterra cuando era joven, echando de menos a mi familia. Incluso ahora que soy campeón del mundo y que he ganado otros títulos con la selección, sigo pensando en ese niño que dejó Argentina para salvar a su familia de la pobreza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL