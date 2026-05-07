Cuatro aspirantes y un mismo objetivo: la Europa League busca finalistas

Cuatro equipos, dos eliminatorias y un único objetivo: alcanzar la final de la Europa League. El estadio Vodafone Park de Estambul será el escenario el próximo 20 de mayo de la cita continental, pero antes queda lo más difícil: sobrevivir a unas semifinales que llegan completamente abiertas. Aston Villa y Nottingham Forest, por un lado, y Friburgo y Sporting de Braga, por otro, se disputan dos plazas en una final que promete emoción hasta el último segundo.

Aston Villa - Nottingham Forest: Villa Park dicta sentencia

El Aston Villa afronta la vuelta en casa con la obligación de remontar el 1-0 encajado en el City Ground ante el Nottingham Forest. Un duelo con aroma histórico entre dos campeones de Europa que buscan reverdecer viejos laureles. Los 'Tricky Trees' ganaron por partida doble la Copa de Europa (1978/79 y 1979/80), mientras que los 'villanos' se alzaron campeones en la temporada 81/82. Más de cuatro décadas después, Forest y Villa buscarán clasificarse a una nueva final continental.

El penalti de Chris Wood que dio la victoria al Forest / Telefónica

Los 'reds' defienden una ventaja mínima lograda gracias al penalti transformado por Chris Wood. Sin embargo, el equipo de Unai Emery confía en el factor Villa Park. Los de Birmingham han vencido sus últimos nueve partidos europeos como locales y ya derrotaron al Forest por 3-1 en enero en ese mismo escenario. Además, cuentan con una plantilla de mayor valor y experiencia en este tipo de citas.

Emery, auténtico especialista en la competición -cuatro títulos en su palmarés-, quiere seguir ampliando su legado. "Mañana será un partido especial. El Forest parte con ventaja y, por eso, es el favorito. Podemos estar orgullosos, pero debemos seguir siendo exigentes", aseguró en la previa.

Por su parte, el conjunto dirigido por Vítor Pereira llega en un gran momento de forma. En Premier League no pierde desde el 1 de marzo y encadena tres victorias consecutivas que le han permitido alejarse del descenso. Un contexto que refuerza su confianza para resistir en Birmingham.

Friburgo - Braga: los Alemania

La otra semifinal se decidirá en el Schwarzwald-Stadion, donde el SC Freiburg recibe al Sporting de Braga tras el 2-1 de la ida en Portugal. Un partido que se resolvió por detalles, con un gol decisivo en el tiempo añadido de Mario Dorgeles que dejó la eliminatoria completamente abierta.

El Braga golpeó primero con un tanto tempranero de Tiknaz, pero el Friburgo reaccionó al cuarto de hora gracias a Vincenzo Grifo, máximo goleador histórico, y se mantuvo con vida gracias a un penalti detenido por Noah Atubolu antes del descanso. Fue un duelo de alta intensidad, dos equipos combativos, valientes, que mostraron su deseo de estar en la final.

Dorgeles brindó la victoria al Braga en el tiempo de descuento / Telefónica

Los 'brasileños de Brisgovia' llegan con argumentos sólidos: han ganado sus últimos diez partidos europeos en casa, con 28 goles a favor y solo cuatro en contra. Además, vienen de arrollar al Celta de Vigo en cuartos (6-1 global). El Braga, por su parte, también dejó en el camino a un equipo español, el Real Betis, remontando una eliminatoria que parecía perdida. El conjunto portugués, dirigido por el español Carlos Vicens, aspira a disputar su segunda final de Europa League tras la de 2011, en la que perdió contra el Porto.

LaLiga, pendiente de Alemania

Más allá del pase a la final, esta eliminatoria tiene implicaciones indirectas para el fútbol español. La lucha entre LaLiga y la Bundesliga por una plaza extra en la próxima Champions sigue muy ajustada. Tras la eliminación del Atlético de Madrid, el margen se ha reducido y cada resultado cuenta. En estos momentos, el único equipo español vivo en Europa es el Rayo Vallecano, en la Conference League.

En casa, el Friburgo puede sumar puntos. Si gana a los portugueses y pasa, sumaría 0,429 puntos; si gana y no pasa, 0,286 puntos y si empata y no pasa, 0,143 puntos. Sin duda, el papel del conjunto alemán en esta vuelta de semifinales puede influir directamente en la carrera paralela por la quinta plaza, ocupada en estos momentos por el Real Betis.