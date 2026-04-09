Cuartos de Europa League y Conference: partidos hoy, a qué hora y dónde ver por TV y en directo

La Europa League y Conference 2025/26 entran de lleno en los cuartos de final. La segunda y tercera competición europea aparecen en escena después de las dos jornadas de Champions League, donde solamente cuatro equipos de cada cuadro conseguirán los preciados billetes a semifinales.

Los cuartos de final de la Europa League los arrancó el Betis este miércoles contra el Sporting de Braga. Dado que el Oporto también disputa su partido de ida de los cuartos de final de la Europa League este jueves en Do Dragao y la proximidad entre ambos clubes, la circunstancia obligaba a la UEFA a cambiar la fecha del partido, que finalmente se disputó este miércoles en un horario típico de los encuentros de Champions League.

El Rayo Vallecano, en su victroia contra el Elche (1-0) de la Jornada 30 de LaLiga EA Sports / SPORT

Este jueves llega el turno del resto de partidos. Abrirá la tarde-noche europea el único partido programado para las 18:15 horas: el Rayo Vallecano - AEK Atenas. Los vallecanos quieren seguir haciendo historia y buscan conseguir una buena ventaja en el partido de ida que les permita viajar a Grecia con algo de tranquilidad. Ojos puestos también en el Celta, que disputa su partido a las 21:00 horas contra el Friburgo fuera de casa.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Europa League y Conference?

Europa League Bolonia - Aston Villa: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3 (M60 O115 / M62 O118)

Oporto - Nottingham Forest: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 3 (M61 O117 / M62 O118)

Friburgo - Celta: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3 (M60 O115 / M62 O118) Conference League Rayo Vallecano - AEK Atenas: 18:45 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

- AEK Atenas: 18:45 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Crystal Palace - Fiorentina: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 5 (M62 O118 / M181 O433)

Mainz 05 - Estrasburgo: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 6 (M62 O118 / M182 O434)

Shakhtar - AZ Alkmaar: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 7 (M62 O118 / M183 O435)

¿Dónde ver todos los partidos de la Europa League y Conference por TV y online?

Los partidos de la Europa League y Conference 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Europa League y Conference a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.