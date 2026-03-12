Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el cuadro de la Europa League y la Conference en octavos: resultados, cruces y posibles rivales de Betis, Celta y Rayo en cuartos

Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Europa League y la Conference, con los resultados de Betis, Celta y Rayo en cuartos y su camino hasta la final

Cuadro Europa League octavos

Cuadro Europa League octavos / UEFA

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Europa League y la Conference League ya han dado el pistoletazo de salida a una nueva ronda eliminatoria. Con la ida de los octavos de final, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que conseguirán el billete hacia los cuartos de las dos competiciones europeas.

Los resultados de los octavos de la Europa League

Bolonia - Roma: 1-1

Lille - Aston Villa: 0-1

Panathinaikos - Real Betis: 1-0

Stuttgart - Porto: 1-2

Los posibles rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano si acceden a cuartos

AZ Alkmaar - Sparta Praga: 2-1

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3

Rijeka - Strasburgo: 1-2

Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3



Europa League

  • Real Betis: Ferencvaros o Braga
  • Celta de Vigo: Genk o Friburgo

Conference League

  • Rayo Vallecano: NK Celje o AEK Atenas

