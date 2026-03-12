Así está el cuadro de la Europa League y la Conference en octavos: resultados, cruces y posibles rivales de Betis, Celta y Rayo en cuartos
Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Europa League y la Conference, con los resultados de Betis, Celta y Rayo en cuartos y su camino hasta la final
La Europa League y la Conference League ya han dado el pistoletazo de salida a una nueva ronda eliminatoria. Con la ida de los octavos de final, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que conseguirán el billete hacia los cuartos de las dos competiciones europeas.
Los resultados de los octavos de la Europa League
Bolonia - Roma: 1-1
Lille - Aston Villa: 0-1
Panathinaikos - Real Betis: 1-0
Stuttgart - Porto: 1-2
Los posibles rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano si acceden a cuartos
AZ Alkmaar - Sparta Praga: 2-1
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk: 1-3
Rijeka - Strasburgo: 1-2
Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3
Los posibles rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano si acceden a cuartos
Europa League
- Real Betis: Ferencvaros o Braga
- Celta de Vigo: Genk o Friburgo
Conference League
- Rayo Vallecano: NK Celje o AEK Atenas
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- Lamine Yamal no entrena con el Barça
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Flick tiene un problema: un tridente sin filo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas