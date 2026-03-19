Así queda el cuadro de la Europa League y Conference en cuartos: resultados, cruces y rivales de Betis, Celta y Rayo Vallecano

La Europa League y la Conference League ponen rumbo a los cuartos de final. A la espera de que se disputen los últimos duelos de octavos de final, es momento de echar un vistazo al cuadro definitivo para conocer a los ocho equipos que pasarán a la siguiente ronda de ambas competiciones europeas.

La primera noticia positiva de este jueves ha llegado desde Lyon. El Celta de Vigo llegaba a Francia tras empatar 1-1 en Balaídos con la misión de enfrentarse al primer clasificado de la fase de liga en su estadio. La empresa era complicada, aunque una expulsión tempranera del Olympique de Lyon facilitó la tarea al Celta. Javi Rueda puso por delante a los celestes en la segunda mitad y Ferran Jutglà sentenció la eliminatoria en el tiempo añadido. Se enfrentarán al Friburgo en cuartos.

Javi Rueda celebra su gol con el Celta de Vigo en la Europa League ante el Olympique de Lyon / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

En la Europa League también existe otro equipo español en liza: el Real Betis. Los verdiblancos se enfrentan al Panathinaikos en La Cartuja este jueves para pelear su pase a la siguiente ronda, aunque para hacerlo deberán remontar el 1-0 de los griegos que consiguieron en el partido de ida. En la Conference, el Rayo Vallecano quiere hacer historia y pasar a cuartos tras ganar 1-3 en el partido de ida contra el Samsunspor.

Los resultados de los octavos de la Europa League

Braga 4-0 Ferencváros — Resultado global: 4-2

4-0 Ferencváros — Resultado global: 4-2 Lyon 0-2 Celta de Vigo — Resultado global: 1-3

— Resultado global: 1-3 Midtjylland 1-2 Nottingham Forest — Resultado global: 2-2

Friburgo 5 -1 KRC Genk — Resultado global: 5-2

-1 KRC Genk — Resultado global: 5-2 Real Betis vs Panathinaikos — 21:00 — Resultado global: 0-1

Porto vs Stuttgart — 21:00 — Resultado global: 2-1

Aston Villa vs LOSC — 21:00 — Resultado global: 1-0

Roma vs Bolonia — 21:00 — Resultado global: 1-1

Los resultados de los octavos de la Conference League

Raków Częstochowa 1-1 Fiorentina — Resultado global: 2-3

— Resultado global: 2-3 AEK 0-2 Celje — Resultado global: 4-2

0-2 Celje — Resultado global: 4-2 Mainz 05 2-0 Sigma Olomouc — Resultado global: 2-0

2-0 Sigma Olomouc — Resultado global: 2-0 AEK Larnaca 1-1 Crystal Palace — Resultado global: 1-1

Sparta Praha vs AZ — 21:00 — Resultado global: 1-2

Shakhtar vs Lech Poznań — 21:00 — Resultado global: 3-1

Rayo Vallecano vs Samsunspor — 21:00 — Resultado global: 3-1

Racing de Estrasburgo vs Rijeka — 21:00 — Resultado global: 2-1

Los rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano

Europa League

Real Betis - Braga

Celta de Vigo - Friburgo

Conference League