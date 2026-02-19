Así están los cruces de los playoffs de la Europa League y Conference: resultados y posibles rivales de Celta, Betis y Rayo

La Europea League y la Conference League han abierto el telón de los playoffs. Los partidos de ida de las eliminatorias previas se han disputado con alguna que otra sorpresa y con la especial atención al devenir o a los posibles rivales de los tres equipos españoles en liza: Real Betis y Celta de Vigo, en la Europa League, y Rayo Vallecano, en la Conference.

En la Europa League, el Celta de Vigo disputa estos días su eliminatoria de playoffs tras no conseguir clasificar entre los ocho primeros en la fase de liga. Victoria de los celestes contra el PAOK (1-2) que les hace llegar con cierto margen a Balaídos, donde esperan cerrar el cruce por la vía rápida. Sorprendente derrota del Lille contra el Estrella Roja en casa (0-1) y triunfo por la mínima del Bolonia contra el Brann (0-1). En el resto de partidos, destaca la goleada del Stuttgart contra el Celtic en Glasgow (1-4) o la del Genk contra el Dinamo de Zagreb (1-3). El Real Betis se ahorró esta eliminatoria tras clasificar entre los ocho primeros.

El Celta de Vigo, en su victoria contra el PAOK (2-1) de los play-offs de Europa League / SPORT

Y de la Europa League a la Conference, donde el Rayo Vallecano espera rival. Dura derrota del AZ contra el Noah (1-0) y empate insuficiente del Crystal Palace contra el Zrinjski (1-1). Los vallecanos se enfrentarán en la siguiente ronda contra el ganador del KuPS Kuopio - Lech Poznan o del Shkendja - Samsunspor.

Resultados de los playoffs de la Europa League

Fenerbahçe - Nottingham Forest: 0-3

Dinamo Zagreb - Genk: 1-3

PAOK - Celta : 1-2

: 1-2 Brann - Bologna: 0-1

Celtic - Stuttgart: 1-4

Lille - Estrella Roja: 0-1

Panathinaikos - Viktoria Plzeň: 2-2

Ludogorets - Ferencváros: 2-1

Resultados de los playoffs de la Conference League

Noah - AZ Alkmaar: 1-0

Zrinjski - Crystal Palace: 1-1

KuPS Kuopio - Lech Poznań: 0-2

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport: 1-1

Drita - Celje: 2-3

Jagiellonia - Fiorentina: 0-3

Shkëndija - Samsunspor: 0-1

Omonoia - Rijeka: 0-1

