Es noticia
Europa League | Conference League

Así están los cruces de los playoffs de la Europa League y Conference: resultados y posibles rivales de Celta, Betis y Rayo

Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Europa League y Conference League, con la eliminatoria del Celta de Vigo en los playoffs y los posibles rivales de Real Betis y del Rayo Vallecano

Iago Aspas celebra su tanto contra el PAOK

Iago Aspas celebra su tanto contra el PAOK / ACHILLEAS CHIRAS / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Europea League y la Conference League han abierto el telón de los playoffs. Los partidos de ida de las eliminatorias previas se han disputado con alguna que otra sorpresa y con la especial atención al devenir o a los posibles rivales de los tres equipos españoles en liza: Real Betis y Celta de Vigo, en la Europa League, y Rayo Vallecano, en la Conference.

En la Europa League, el Celta de Vigo disputa estos días su eliminatoria de playoffs tras no conseguir clasificar entre los ocho primeros en la fase de liga. Victoria de los celestes contra el PAOK (1-2) que les hace llegar con cierto margen a Balaídos, donde esperan cerrar el cruce por la vía rápida. Sorprendente derrota del Lille contra el Estrella Roja en casa (0-1) y triunfo por la mínima del Bolonia contra el Brann (0-1). En el resto de partidos, destaca la goleada del Stuttgart contra el Celtic en Glasgow (1-4) o la del Genk contra el Dinamo de Zagreb (1-3). El Real Betis se ahorró esta eliminatoria tras clasificar entre los ocho primeros.

Noticias relacionadas

Celta de Vigo, en su victoria contra el PAOK (2-1) de los play-offs de Europa League

El Celta de Vigo, en su victoria contra el PAOK (2-1) de los play-offs de Europa League / SPORT

Y de la Europa League a la Conference, donde el Rayo Vallecano espera rival. Dura derrota del AZ contra el Noah (1-0) y empate insuficiente del Crystal Palace contra el Zrinjski (1-1). Los vallecanos se enfrentarán en la siguiente ronda contra el ganador del KuPS Kuopio - Lech Poznan o del Shkendja - Samsunspor.

Resultados de los playoffs de la Europa League

  • Fenerbahçe - Nottingham Forest: 0-3
  • Dinamo Zagreb - Genk: 1-3
  • PAOK - Celta: 1-2
  • Brann - Bologna: 0-1
  • Celtic - Stuttgart: 1-4
  • Lille - Estrella Roja: 0-1
  • Panathinaikos - Viktoria Plzeň: 2-2
  • Ludogorets - Ferencváros: 2-1

Resultados de los playoffs de la Conference League

  • Noah - AZ Alkmaar: 1-0
  • Zrinjski - Crystal Palace: 1-1
  • KuPS Kuopio - Lech Poznań: 0-2
  • Sigma Olomouc - Lausanne-Sport: 1-1
  • Drita - Celje: 2-3
  • Jagiellonia - Fiorentina: 0-3
  • Shkëndija - Samsunspor: 0-1
  • Omonoia - Rijeka: 0-1

Los posibles rivales de Celta, Betis y Rayo Vallecano

Europa League

  • Betis: ganador Panathinaikos - Viktoria Plzen o ganador Fenerbahçe - Nottingham Forest
  • Celta: Olympique Lyon o Aston Villa

Conference League

  • Rayo Vallecano: ganador KuPS Kuopio - Lech Poznan o ganador Shkendja - Samsunspor

