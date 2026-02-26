Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROPA LEAGUE

Celta de Vigo - PAOK, en directo: Europa League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre el Celta de Vigo y el PAOK

El Celta de Vigo venció al PAOK (2-1) en la ida, por lo que actualmente tiene un pie en octavos de final

El Celta de Vigo venció al PAOK (2-1) en la ida, por lo que actualmente tiene un pie en octavos de final / Estadio Deportivo

Xavi Turu

Celta de Vigo y PAOK se miden en la vuelta de la ronda de 'play off' de la Europa League.

Ferencvaros 2-0 Ludogorets

Stuttgart 0-1 Celtic

Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos (prórroga)

Estrella Roja 0-2 Lille

Genk 0-0 Dinamo Zagreb

Nottingham Forest 0-0 Fenerbahce

Bolonia 0-0 SK Brann

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

