Celta de Vigo - PAOK, en directo: Europa League, hoy en vivo

Celta de Vigo y PAOK se miden en la vuelta de la ronda de 'play off' de la Europa League.

Ferencvaros 2-0 Ludogorets Stuttgart 0-1 Celtic Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos (prórroga) Estrella Roja 0-2 Lille Genk 0-0 Dinamo Zagreb Nottingham Forest 0-0 Fenerbahce Bolonia 0-0 SK Brann

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

MIN. 25, CLT 0-0 PAOK Se anima el Celta. Jugada de pizarra para los de Giráldez con un centro lateral que buscó la llegada desde la segunda línea de un Matías Vecino que no pudo llegar al remate.

MIN. 23, CLT 0-0 PAOK ¡¡La primera clara para el Celta!! Le llegó el balón a Aspas que le pegó con todo, pero la zaga griega logró despejar el peligro. Tenía muy buena intención el disparo desde dentro del área del capitán celeste.

MIN. 20, CLT 0-0 PAOK El equipo de Razvan Lucescu está un poco más cómodo sobre el tapete verde y goza de más balón. El Celta sigue sin llegar con clarividencia al área contraria.

MIN. 18, CLT 0-0 PAOK ¡¡La ha tenido el PAOK!! En el córner Giakoumakis saltó más que toda la zaga celestes y estuvo a punto de sorprender al portero local: el esférico se marchó por muy poco.

MIN. 16, CLT 0-0 PAOK Saque de esquina para un PAOK que sale con determinación y sin miedos a buscar la portería rival.

MIN. 12, CLT 0-0 PAOK La posesión de la pelota es totalmente para los de Giráldez, con más del 82%. Por su parte, los de Salónica están mostrando un buen nivel con el control de su juego en estos primeros compases.

MIN. 10, CLT 0-0 PAOK Todas las aproximaciones del conjunto de Vigo están llegando por el costado izquierdo a través de las botas de Carreira, que insiste buscando la profundidad. Los griegos siguen bien plantados sobre el césped. Todo igualado en Balaídos.

MIN. 8, CLT 0-0 PAOK Llegada tímida de los celestes con un acción de Carreira y Moriba que logró despejar el conjunto heleno. Más pelota para los de Giráldez con el paso de los minutos.

MIN. 6, CLT 0-0 PAOK El conjunto vigués se muestra paciente sobre el verde, buscando acoplarse poco a poco ante un PAOK que no tiene nada que perder y se muestra sólido en la presión.