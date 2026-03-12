Celta de Vigo - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Celta – Olympique de Lyon

Veremos cómo salen al césped ambos conjuntos, con un equipo francés que saltará a por todas para llevarse un marcador ventajoso de cara al encuentro de vuelta en su estadio. Los de Giráldez tendrán que estar certeros en defensa y encontrarse con la magia de Aspas, el talento del Panda y la profundidad y el desborde de Williot.