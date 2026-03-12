En Directo
EUROPA LEAGUE
Celta de Vigo - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Celta y el Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League
Xavi Turu
El Celta de Vigo recibe en Balaídos al Olympique de Lyon en la ida de los octavos de final de la Europa League
Bolonia 1-1 Roma
Stuttgart 1-2 Porto
Panathinaikos 1-0 Betis
Lille 0-1 Aston Villa
Genk (21:00h) Friburgo
Ferencvaros (21:00h) Sporting Braga
Nottingham Forest (21:00h) Midjylland
MIN. 5, CLT 0-0 LYO
Mucha movilidad de los franceses en ataque, que dominan el ritmo de partido. Se le atraganta este inicio a los celestes y el OL sigue con faltas que rozan el límite...
MIN. 4, CLT 0-0 LYO
El Olympique de Lyon goza de posesiones largas en estos primeros compases: remató Tolisso y a punto estuvo de marcar el primero, pero su cabezazo se marchó alto.
MIN. 3, CLT 0-0 LYO
Agresivos los visitantes. Falta en el centro del campo sobre Mingueza.
MIN. 1, CLT 0-0 LYO
Primer minuto de juego y declaración de intenciones de los franceses: presión alta y a dificultar la salida del balón de los locales.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Olympique de Lyon.
¡Todo listo en Balaídos!
Saltan al terreno de juego los 22 protagonistas y en nada y menos empieza a rodar el esférico: ambientazo de lujo en Balaídos.
Celta – Olympique de Lyon
¡¡Menos de 10 minutos para que empiece el partido!!
Celta – Olympique de Lyon
Veremos cómo salen al césped ambos conjuntos, con un equipo francés que saltará a por todas para llevarse un marcador ventajoso de cara al encuentro de vuelta en su estadio. Los de Giráldez tendrán que estar certeros en defensa y encontrarse con la magia de Aspas, el talento del Panda y la profundidad y el desborde de Williot.
Celta – Olympique de Lyon
Los pupilos de Fonseca ya pisan el verde de Balaídos: calentamiento también para el conjunto galo.
Partido importante en Balaídos
El Celta de Vigo tiene una cita ante un OL que buscará dar la sorpresa en tierras gallegas. Poco a poco se va llenando Balaídos mientras salen los celestes a calentar.
