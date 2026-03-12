Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROPA LEAGUE

Celta de Vigo - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Celta y el Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League

Thiago, en la frontal del área del Celta, ante Fer López y Javi Rodríguez, con Vinícius pidiendo la pelota.

Thiago, en la frontal del área del Celta, ante Fer López y Javi Rodríguez, con Vinícius pidiendo la pelota. / MARTA G.BREA

Xavi Turu

El Celta de Vigo recibe en Balaídos al Olympique de Lyon en la ida de los octavos de final de la Europa League

Bolonia 1-1 Roma

Stuttgart 1-2 Porto

Panathinaikos 1-0 Betis

Lille 0-1 Aston Villa

Genk (21:00h) Friburgo

Ferencvaros (21:00h) Sporting Braga

Nottingham Forest (21:00h) Midjylland

