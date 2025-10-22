Celta de Vigo - Niza: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Celta de Vigo y Niza se enfrentan este jueves 23 de octubre en Balaídos en el partido de la Jornada 3 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Niza y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Claudio Giráldez llegará al partido tras una victoria contra el PAOK (3-1) y una derrota frente al Stuttgart (2-1), de manera que se ubica en el puesto número 13 con 3 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Franck Haise registraron una derrota frente al Fenerbahce (2-1) y una derrota frente a la Roma (2-1), consecuentemente posicionándose en la posición 31 de la tabla con 0 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que Celta de Vigo y Niza nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será la primera vez que se topen en el terreno de juego.

Además, el Celta de Vigo se tendrá que enfrentar al Dinamo Zagreb y al Ludogorets en las fechas venideras del torneo, mientras que el Niza se topará con el Friburgo y el Porto.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - NIZA DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Celta de Vigo y Niza, correspondiente a la Jornada 3 de la Europa League, se disputa este jueves 23 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - NIZA DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Celta de Vigo y Niza se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.