Celta de Vigo - Lyon: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Europa League

Celta de Vigo y Lyon se enfrentan hoy jueves 12 de marzo en Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Lyon y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés se presentará en la contienda tras superar en los play-offs al PAOK (3-1), al cual venció en ambos partidos y logró aunar un gran embrión anímico de cara a la fase de eliminación directa, donde llevará a cabo su primer duelo contra el Olympique Lyon en competiciones oficiales.

Por su parte, Los Leones se clasificaron como primeros de la tabla con siete victorias y solo una derrota, pero visitarán Vigo con una numerosa cantidad de bajas, entre las que sobresalen nombres como Fofana y Kluivert.

Además, mientras el Celta ha derrotado a los dos clubes franceses a los que se ha enfrentado en esta Europa League (Niza y Lille), los de Paulo Fonseca perdieron contra su único adversario español (Betis), lo cual deja la puerta entreabierta para que los celtistas capitalicen la localía.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - LYON DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Celta de Vigo y Lyon, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 12 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - LYON DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Celta de Vigo y Lyon se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.