EUROPA
Celta de Vigo - Lille: Horario y dónde ver el partido de Europa League
A qué hora y dónde ver el Celta de Vigo - Lille de Europa League
Celta de Vigo y Lille se enfrentan este jueves 22 de enero en Balaídos en el partido de la Jornada 7 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Utrecht y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés llegará al partido tras una derrota ante el Bologna (2-1), una derrota ante el Ludogorets (3-2), una victoria sobre el Dinamo de Zagreb (3-0) y una victoria sobre el Niza (2-1), de manera que se ubica en el puesto número 19 con 9 puntos y +3 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Bruno Génésio registraron una derrota frente al Young Boys (1-0), una victoria contra el Dinamo Zagreb (4-0), una derrota contra el Estrella Roja (1-0) y una derrota contra el PAOK (4-3), consecuentemente posicionándose en la 20.° posición de la tabla con 9 puntos y +3 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL CELTA DE VIGO - LILLE DE LA EUROPA LEAGUE
El partido entre Celta de Vigo y Lille, correspondiente a la Jornada 5 de la Europa League, se disputa este jueves 22 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - LILLE DE LA EUROPA LEAGUE
En España, el partido de Europa League entre Celta de Vigo y Lille se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
