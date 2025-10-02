El Celta resucita en Europa

El Celta de Vigo abandonó su crisis por la puerta grande con una remontada sobre el PAOK en la segunda jornada de la Europa League (3-1). Los de Giráldez empezaron perdiendo, pero fueron capacez de darla la vuelta al marcador para sumar el primer triunfo de la temporada.

Aterrizaba el Celta de Vigo al enfrentamiento en una horrible dinámica de resultados, sin conocer la victoria todavía esta temporada en el campeonato liguero. Tampoco le había ido mejor en Europa, donde perdió en su estreno contra el Stuttgart. Ante esta complicada situación, Claudio Giráldez introdujo varias novedades en el once inicial con Manuel Fernández, Javier Rueda, Damián Rodríguez, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Pese a todas las dudas, el conjunto gallego inició el duelo fiel a su estilo, con largas posesiones de balón y un juego combinativo para intentar resquebrajar la defensa griega. Llegaban a tres cuartos de campo con facilidad, pero la precipitación se adueñó de los celestes en los metros finales. No había manera de crear oportunidades peligrosas pese a la insistencia de los de Giráldez.

Pasaban los minutos y el Celta perseveraba en su idea de ataque. Javi Rueda tuvo la más clara con un mano a mano que atajó Pavlenka y Borja Iglesias lo intentó sin suerte en un par de ocasiones. Hasta que llegó el mazazo para los locales con el tanto de Georgios Giakoumakis, que aprovechó un rebote dentro del área para adelantar al PAOK (0-1).

Este tanto aumentó las dudas en el cuadro gallego, pero apareció el de siempre. Justo antes del descanso, el incombustible Iago Aspas empató con un fuerte cabezazo dentro del área tras un centro de Mingueza para hacer estallar al público local (1-1).

Remontada celeste

Tras el paso por los vestuarios, el planteamiento del Celta continuó en la misma línea. Pero esta vez tuvo mejor resultado. Apenas transcurridos unos minutos del segundo tiempo, Borja Iglesias estuvo muy oportuno para hacerse con un balón suelto en el área y anotar a placer el gol de la remontada de los celestes (2-1).

Creció en el partido el cuadro local con varias aproximaciones que a punto estuvieron de significar la sentencia. Pero la tranquilidad la firmó Williot Swedberg pasado el minuto 70 con una sutil vaselina que, tras la revisión del VAR, evidenció la superioridad del Celta de Vigo sobre el terreno de juego (3-1). Sin más alteraciones en el electrónico, los gallegos celebraron su resurrección con el primer triunfo del curso.