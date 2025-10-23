Celta y Betis, rachas dispares y objetivos idénticos

Nueva jornada de Europa League en Balaídos. El cuadro gallego recibe este jueves a las 21:00 al OGC Niza con la intención de sumar los tres puntos que se le atragantan en LaLiga. Los 'celtiñas' tendrán en frente a un rival que viene de ganar en casa al Olympique de Lyon y que ve en este partido la oportunidad de romper su mala racha en Europa League y resarcirse.

Un inicio de temporada con altibajos

La tercera temporada de Claudio Giráldez al frente del primer equipo del Celta no ha comenzado como muchos esperaban. Con siete puntos en el campeonato doméstico —siete empates y dos derrotas— y situado apenas un puesto por encima del descenso, el conjunto vigués no ha conseguido mantener el nivel mostrado el curso pasado, cuando terminó séptimo y se clasificó para competición europea.

VIGO (PONTEVEDRA), 19/10/2025.- El jugador del Celta de Vigo Pablo Duran, pugna por un balón con el jugador del Real Sociedad Zubeldia este domingo, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Real Sociedad disputan en el estadio de Balaidos de Vigo (Pontevedra). EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

La afición esperaba continuidad, pero el equipo se ha visto lastrado por la falta de gol y algunas desconexiones defensivas que le han costado puntos importantes. Los celestes están echando de menos a su estrella, Iago Aspas, que no ha empezado la temporada de la mejor manera posible y solo ha anotado un gol.

Una planificación deportiva inmejorable

Cuesta entender que el 3-4-2-1, tan reconocible en el Celta de la pasada temporada, haya quedado desfasado en un año. Aquel sistema, que se sostuvo gracias al talento surgido de A Madroa —con hasta diez jugadores de la cantera—, fue una de las señas de identidad del equipo de Giráldez.

Más difícil resulta entender este cambio de rumbo si se tiene en cuenta el trabajo realizado por la dirección deportiva durante el verano. El club se ha movido con acierto en el mercado y ha reforzado la plantilla con jugadores contrastados y jóvenes de proyección. Ilaix Moriba, que ya había estado cedido la temporada pasada, ha firmado de manera definitiva por seis millones de euros; Borja Iglesias, en una operación similar, ha llegado en propiedad por dos millones; y Ferran Jutglà ha aterrizado desde el Club Brujas por otros seis millones, aportando dinamismo y gol.

Borja Iglesias celebra con Javi Rueda un gol del Celta. / Pablo Hernández Gamarra

A esas incorporaciones se le han sumado la cesión de Bryan Zaragoza, procedente del Bayern de Múnich, y la llegada del guardameta Ionuț Radu, libre tras finalizar contrato con el Venezia.

Europa, la única vía de escape

Sin embargo, en competición continental la situación es algo más esperanzadora. El club vigués ha conseguido la victoria que tanto se le resistía —frente al Paok (3-1)— y ha mostrado una versión más reconocible, con mayor equilibrio, intensidad y ambición. Giráldez ha reconocido en rueda de prensa que el equipo va por buen camino y que le gustaría ganar más partidos en casa.

Guidetti cae al suelo en la acciÃ³n que concluirÃ­a con la expulsiÃ³n de Bailly y Roncaglia. NVR264. MANCHESTER (REINO UNIDO), 11/05/2017.- Jugadores del Manchester City y el Celta Vigo discuten hoy, jueves 11 de mayo de 2017, durante un partido entre el Manchester United y el Celta Vigo por la semifinal de la Liga Europa, en Manchester (Reino Unido). EFE/Nigel Roddis Manchester United - Celta Vigo. PARTIDO DE FUTBOL ENTRE EL MANCHESTER UNITED Y EL REAL CLUB CELTA DE VIGO DISPUTADO EN EL ESTADIO DE OLD TRAFFORD CORRESPONDIENTE A LA VUELTA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE LA UEFA. / NIGEL RODDIS

La última vez que los gallegos disputaron la Europa League fue en la temporada 2016/17. En aquella ocasión, el cuadro entrenado por Eduardo Berizzo mostró un gran nivel y llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por el Manchester United, que se acabó alzando con el trofeo de campeón.

El entrenador del Celta de Vigo recupera para el encuentro a Mihailo "que está en disposición de poder entrar" pero pierde a Williot Swedberg, Yoel Lago y Jones El-Abdellaoui, que tiene gastroenteritis. Tampoco entra en la convocatoria Joseph Aidoo, que no está inscrito en competición europea.

El Niza, al acecho

Por su parte, el club galo viaja a Vigo con la intención de plantar cara. Los franceses, que no han arrancado de la mejor manera en la Ligue 1 —actualmente ocupan la décima posición con once puntos—, llegan con la moral alta tras imponerse por 3-2 al Olympique de Lyon en un duelo vibrante. Ahora, los de Franck Haise esperan trasladar esa buena dinámica al plano continental y sumar su primera victoria europea de la temporada frente a los celestes.

No obstante, los 'Aiglons' siguen padeciendo una preocupante falta de gol desde la salida, este verano, de Evann Guessand, traspasado al Aston Villa por treinta millones de euros. Su ausencia ha dejado un vacío importante en el frente ofensivo, y el equipo aún busca un referente claro en el ataque.

Evan Guessand, en su presentación como jugador del Villa / Aston Villa

Además, el técnico del Niza deberá hacer frente a las bajas de Mohamed Abdelmonem y Youssouf Ndayishimiye, ambos con lesiones de ligamento cruzado, mientras que Terem Moffi y Moïse Bombito también se quedan fuera de la convocatoria por problemas físicos. A pesar de ello, los galos confían en mantener su identidad y aprovechar las transiciones rápidas para poner en aprietos a un Celta que quiere hacerse fuerte en Balaídos.

El Betis se juega seguir invicto en Bélgica

El cuadro entrenado por Manuel Pellegrini se enfrentará este jueves a las 18:45 al K.R.C. Genk. Los verdiblancos viajan al país belga tras empatar a dos contra el Villarreal y con todos los jugadores disponibles, a excepción de Amrabat, que está tocado, e Isco Alarcón, que sigue recuperándose de la fractura de peroné.

Giovani Lo Celso celebra tras marcar durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre el PFC Ludogorets Razgrad y el Real Betis Balompié, en Razgrad, Bulgaria. / BORISLAV TROSHEV / EFE

De salir vencedores, sería la victoria 127 del entrenador chileno al frente del equipo bético. Por su parte, los 'Smurfen' buscan su segunda victoria en competición continental.