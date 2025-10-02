Lo Celso agita la varita en Razgrad

Tenía que ser él. Sin Isco, fuera de combate desde la pretemporada - y cuya vuelta está cada vez más cerca -, quien tenía que poner la magia en el juego del Real Betis era Giovani Lo Celso. El argentino, que descansó en el triunfo ante Osasuna, agitó la varita en Razgrad para desatascar a los suyos y obtener la primera victoria en la Europa League ante un combativo Ludogorets (0-2).

Pellegrini, fiel al guion previsto, introdujo varias modificaciones en su once, siendo Natan, Valentín Gómez - los dos centrales sanos en la plantilla - y Marc Roca los únicos que repitieron y fueron de la partida ante Osasuna el fin de semana. Álvaro Valles bajo palos y Bakambu la referencia arriba. Y, enfrente, un Ludogorets con acento español: Francisco Javier Hidalgo Gómez, más y mejor conocido como Son. Lateral derecho del cuadro búlgaro y socio 9.000 del Real Betis, pero que en la previa dejó claro que "ahora me debo al Ludogorets".

El encuentro, pasado por agua, empezó con un revés para los locales. Kurtulus, en una acción fortuita con Firpo en los minutos iniciales, tuvo que ser retirado en camilla y dejar su sitio a Verdon. A partir de ahí, el choque fue adquiriendo ritmo con el paso de los minutos, aunque la primera ocasión peligrosa no llegó hasta el primer cuarto de hora, obra de Marc Roca. Probaron suerte minutos más tarde Riquelme y Lo Celso, pero sus disparos no intimidaron a Padt.

Magia

El Ludogorets pisó área rival, pero no consiguió intimidar a una zaga bética sólida. Y, los béticos, poco brillantes con balón, vieron la luz tras una genialidad de Lo Celso. Mérito, eso sí, de un Natan que se aventuró con su conducción y realizó una presión tras pérdida efectiva, pues el balón le cayó al argentino, que puso un disparo con rosca al palo largo. Ni lo olió Padt.

Los búlgaros salieron de vestuarios con una marcha más. Son, de libre directo, provocó el 'uy' de la grada y a punto estuvo de sorprender a Valles al filo del descanso, que vio como el balón dio en el lateral de la red. Obligados a dar un paso al frente, quisieron ser más protagonistas con balón para poner en problemas a un Real Betis que rápidamente se topó con el segundo tanto.

Sentencia de Firpo (y Son)

Lo Celso volvió a agitar la varita y abrió un balón de trivela a la incorporación de Ruibal, que puso un centró que remató mal Junior Firpo, pero tuvo la fortuna de que rebotó en Son y se coló en la portería de Padt. Y ya no hubo partido. El Ludogorets disparó mucho, pero solo uno de sus intentos fue a puerta. Y, así, un Betis poco brillante pero muy práctico puso tierra de por medio para amarrar su primer triunfo en la competición.