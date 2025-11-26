Betis - Utrecht: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Betis y Utrecht se enfrentan este jueves 27 de noviembre en La Cartuja en el partido de la Jornada 5 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Utrecht y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará al partido tras una victoria sobre el Lyon (2-0), un empate con el Genk (0-0), una victoria sobre el Ludogorets (2-0) y un empate con el Nottingham Forest (2-2), de manera que se ubica en el puesto número 9 con 8 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ron Jans registraron un empate con el Porto (1-1), una derrota contra el Friburgo (2-0), una derrota contra el Brann (1-0) y una derrota contra el Lyon (1-0), consecuentemente posicionándose en la 32.° posición de la tabla con 1 punto y -4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BETIS - UTRECHT DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Betis y Utrecht, correspondiente a la Jornada 5 de la Europa League, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - UTRECHT DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Betis y Utrecht se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.