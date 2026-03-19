Betis - Panathinaikos: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Europa League

Betis y Panathinaikos se enfrentan hoy jueves 19 de marzo en La Cartuja en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Panathinaikos y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini viene de perder por la mínima en la ida, lo cual es un dato suficientemente desalentador teniendo en consideración que los verdiblancos solo han marcado más de un gol en uno de sus últimos cinco partidos oficiales, aunque están invictos en casa esta temporada de Europa League.

Héctor Bellerín está de regreso, pero Diego Llorente (al igual que Anass Zaroury) se perderá el encuentro por la roja vista en el primer enfrentamiento de la llave, a la cual se presentan tras cuatro partidos oficiales sin ganar como locales (3 empates y 1 derrota), pero las esperanzas intactas de cara a avanzar.

Por su parte, el conjunto griego mantiene una asombrosa racha de nueve partidos oficiales sin perder, distribuidos entre seis victorias y tres empates, mostrando la gran labor que Rafael Benítez, técnico del equipo y ganador de la Europa League en 2004 y 2013 con el Valencia y el Chelsea, respectivamente, ha mantenido desde su llegada al banquillo.

Aun así, el Panathinaikos no alcanza los cuartos de final de una competición europea desde 2003 en la Copa de la UEFA, y ha perdido en tres de los cinco partidos contra equipos españoles que ha tenido en esta edición del torneo, de manera que los datos dejan posibilidades equidistantes en donde cualquiera de las dos toldas puede pasar de fase.

HORARIO DEL BETIS - PANATHINAIKOS DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Betis y Panathinaikos, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, se disputa hoy jueves 19 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - PANATHINAIKOS DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Betis y Panathinaikos se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 3.

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