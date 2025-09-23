Betis - Nottingham Forest: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Betis y Nottingham Forest se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en el Estadio La Cartuja en el partido de la Jornada 1 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Nottingham Forest y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará al partido tras una victoria ante la Real Sociedad (3-1), un empate con el Levante (2-2), una derrota contra el Athletic Club (2-1) y un empate con el Celta de Vigo (1-1) en LaLiga EA Sports.

Por su parte, los comandados por Ange Postecoglou registraron un empate con el Burnley (1-1), una derrota frente al Arsenal (3-0), una derrota frente al West Ham (3-0) y un empate con el Crystal Palace (1-1) en Premier League.

Asimismo, cabe destacar que Betis y Nottingham Forest solo se han enfrentado entre sí en una ocasión en su historia, remitiéndose a un amistoso de 2018 que culminó en victoria verdiblanca por diferencia mínima de goles.

Además, el Betis se tendrá que enfrentar al Ludogorets y al Genk en las fechas venideras del torneo, mientras que el Nottingham Forest se topará con el Midtjylland y el Porto.

HORARIO DEL BETIS - NOTTINGHAM FOREST DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Betis y Nottingham Forest, correspondiente a la Jornada 1 de la Europa League, se disputa este miércoles 24 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - NOTTINGHAM FOREST DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Betis y Nottingham Forest se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.