EUROPA
Betis - Lyon: Horario y dónde ver el partido de Europa League
A qué hora y dónde ver el Betis - Lyon de Europa League
Betis y Lyon se enfrentan este jueves 6 de noviembre en La Cartuja en el partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Lyon y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará al partido tras un empate con el Genk (0-0), una victoria sobre el Ludogorets (2-0) y un empate con el Nottingham Forest (2-2), de manera que se ubica en el puesto número 16 con 5 puntos y +2 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Paulo Fonseca registraron una victoria contra el Basel (2-0), una victoria contra el Salzburgo (2-0) y una victoria contra el Utrecht (1-0), consecuentemente posicionándose en la posición 3 de la tabla con 9 puntos y +5 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL BETIS - LYON DE LA EUROPA LEAGUE
El partido entre Betis y Lyon, correspondiente a la Jornada 4 de la Europa League, se disputa este jueves 6 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL BETIS - LYON DE LA EUROPA LEAGUE
En España, el partido de Europa League entre Betis y Lyon se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
