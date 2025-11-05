Betis - Lyon: Horario y dónde ver el partido de Europa League

Betis y Lyon se enfrentan este jueves 6 de noviembre en La Cartuja en el partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Betis - Lyon y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Manuel Pellegrini llegará al partido tras un empate con el Genk (0-0), una victoria sobre el Ludogorets (2-0) y un empate con el Nottingham Forest (2-2), de manera que se ubica en el puesto número 16 con 5 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Paulo Fonseca registraron una victoria contra el Basel (2-0), una victoria contra el Salzburgo (2-0) y una victoria contra el Utrecht (1-0), consecuentemente posicionándose en la posición 3 de la tabla con 9 puntos y +5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL BETIS - LYON DE LA EUROPA LEAGUE

El partido entre Betis y Lyon, correspondiente a la Jornada 4 de la Europa League, se disputa este jueves 6 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BETIS - LYON DE LA EUROPA LEAGUE

En España, el partido de Europa League entre Betis y Lyon se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Europa League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.