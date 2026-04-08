¿Por qué el Betis juega su partido de Europa League en miércoles?

El Real Betis se enfrenta al Sporting de Braga hoy miércoles 8 de abril a las 21:00 horas (CEST) con motivo del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Esto supone un cambio importante respecto a la normalidad, pues los duelos de la segunda competición europea suelen disputarse en jueves y no en miércoles.

El motivo es más simple de lo que parece y radica en un equipo que se encuentra a menos de 50 kilómetros de Braga: el Oporto. Según el reglamento UEFA, dos equipos de una misma ciudad o que, en su defecto, estén separados por menos de la distancia estipulada, no podrán disputar sus partidos de competición UEFA ese mismo día.

Dado que el Oporto también disputa su partido de ida de los cuartos de final de la Europa League este jueves en Do Dragao, la circunstancia obligaba a la UEFA a cambiar la fecha del partido, que será finalmente este miércoles en un horario típico de los encuentros de Champions League.

Manuel Pellegrini junto a Rubén Cousillas en el Estadio Municipal de Braga en la previa del Braga-Betis de cuartos de Europa League / HUGO DELGADO / EFE

Esta situación ya sucedió en la anterior ronda y el Sporting de Braga también estuvo obligado a cambiar su partido al miércoles. Es el Braga el perjudicado en este sentido y no el Oporto debido a que los segundos terminaron por encima de los primeros en la fase de liguilla y su criterio prevalece por encima del otro.

La eliminatoria de cuartos de final de Europa League supone un hecho histórico para el Real Betis, que quiere seguir soñando y clasificarse a semifinales de la segunda competición europea. Manuel Pellegrini podrá contar con la mayoría de sus estrellas a excepción de Lo Celso y Isco, que siguen de baja de larga duración. Braga se llenará de la Marea Bética, que alentará a su equipo hasta el final en un partido histórico para la entidad andaluza.