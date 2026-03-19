El arbitraje no se libra ni en Europa: el escandaloso penalti no señalado a favor del Celta

Vigo sueña con la Europa League. El Celta ya está en cuartos de final tras superar por 0-2 (1-3 global) a un rocoso Olympique de Lyon en Francia, donde el escenario parecía poco propicio para sacar adelante una eliminatoria empatada en la ida. Más todavía teniendo en cuenta lo sucedido en el primer minuto de juego, un fallo escandaloso del arbitraje, esta vez a nivel europeo.

Ni siquiera había pasado un minuto de partido -concretamente 53 segundos- cuando Nicolás Tagliafico se durmió en área propia y terminó pisando al celeste Javi Rueda, muy inteligente en la anticipación hasta provocar un contacto con el que quedó tendido en el área dolorido del tobillo izquierdo. De hecho, fue un futbolista del Lyon quien tiró el balón fuera al ver a su rival en el suelo.

El penalti era meridiano, incluso merecedor de cartulina amarilla o roja, pero el colegiado bosnio Irfan Peljto no estaba por la labor de señalarlo. Cada repetición quitaba más dudas sobre la falta, pero tampoco el VAR quiso hacer acto de presencia en un lance que pudo haber cambiado el rumbo del partido desde muy pronto.

Por fortuna para el equipo español, dicha jugada no terminó afectando a un Celta superior al Lyon tras la expulsión posterior de Niakhaté, que vio la roja directa a los 19 minutos por clavarle los tacos en la pierna al propio Javi Rueda, en una falta clara e igual de aparatosa que la del (no) penalti.

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Tras el encuentro, Claudio Giráldez no daba crédito ante la decisión del colegiado y del VAR de no señalar nada en el pisotón de Tagliafico, que por cierto terminó expulsado por doble amarilla en el minuto 96. El técnico celeste señaló en rueda de prensa que la pena máxima era "clarísima" y aseguró que es "imposible" creer en el VAR. “Parece que en Europa es un fútbol que se deja jugar más y es más difícil amonestar a los futbolistas, pero eso no es lo que hemos visto en esta eliminatoria", sentenció.