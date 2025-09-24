Antony, al rescate del EuroBetis

El Real Betis consiguió un punto de altura ante el Nottigham Forest en el debut del equipo verdiblanco en la Europa League (2-2). La vuelta del equipo andaluz a la competición europea se saldó con más dudas que certezas, aunque finalmente la aparición final de Antony selló un punto que sabe a gloria al conjunto de Pellegrini ante un rival que tuvo sus oportunidades de sentenciar el partido, pero las terminó desaprovechando.

No era un día cualquiera en La Cartuja: el EuroBetis estaba de vuelta. No está siendo el inicio de temporada perfecto para los andaluces, pero cuando suenan los acordes del himno europeo, en Sevilla se despierta algo que es difícilmente traducible en palabras. Esta temporada era turno para la Europa League tras caer con honores en la final de la Conference League contra el Chelsea en la pasada. Y como siempre, la parroquia verdiblanca respondió.

Contra un rival inglés acabó su participación europea y con otro empezó; el Nottingham Forest se presentó como una prueba de altura para un Betis que debía dar el do de pecho para sacar algo positivo de La Cartuja. Y empezó como mandan los cánones; Antony habilitó a Bakambu dentro del área para que el ariete hiciese trazase un giro de fuera hacia dentro que terminaría en un potente disparo al palo corto directo a la escuadra (1-0).

Se las prometían felices en La Cartuja, pero la reacción del Forest fue rápida. Y letal. Llegó la primera desconexión de la defensa verdiblanca; Gibbs-White entró solo por el costado diestro, asistió con precisión a Igor Jesus para que el ariete pusiese el empate en el marcador (1-1). No tardó demasiado en caer el segundo; otra vez el brasileño, rematando con facilidad tras un saque de esquina, desesperaba a un Pellegrini que se encontró desbordado por la presión de los ingleses (1-2).

Fueron los peores minutos del Betis en el partido, incapaz de ganar duelos defensivos o de conectar entre líneas. Los ingleses iban sobrados físicamente, aunque entre Pau López y los palos evitaron que el partido se fuese al descanso sentenciado. El técnico chileno se vio obligado a mover el avispero para tratar de buscar la reacción, pero no estaba siendo la noche del Betis ni parecía que lo iba a ser. Los cambios ofrecieron más alternativas, aunque el Forest no cedía prácticamente nada en defensa.

Hasta que entró Fornals. Y con Fornals empezó todo. El centrocampista revolucionó a su equipo en ataque y fruto de su insistencia llegó el empate final. Marc Roca llegó a línea de fondo, asistió hacia atrás y Antony, en su primer gol tras su vuelta al Betis, empató un partido de nivel para los verdiblancos (2-2), que se marchan con un punto de su debut en la Europa League.