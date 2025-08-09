El estreno liguero del Real Zaragoza se disputará en Anoeta
Las obras en Zubieta obligan al cambio de escenario del debut ante la Real Sociedad B, aunque el club todavía no ha recibido la notificación oficial
Jorge Oto
El estreno liguero del Real Zaragoza, el próximo domingo 17 de agosto a las 17.00 horas ante la RealSociedad B, se disputará finalmente en Anoeta y no en Zubieta, escenario habitual de los encuentros que el filial donostiarra disputa como local.
La razón del cambio reside en las obras que se están llevando a cabo en Zubieta y que no estarán terminadas a tiempo para albergar el primer encuentro de la temporada para el Zaragoza, por lo que el duelo se desplaza hasta Anoeta, estadio donde el primer equipo de la Real Sociedad no jugará el fin de semana ya que el cuadro vasco comienza la competición el sábado en Valencia.
En cualquier caso, el Real Zaragoza todavía no ha recibido la notificación oficial de LaLiga del cambio de escenario, algo que, en principio, se producirá en las próximas horas, lo que permitirá el desplazamiento de un mayor número de aficionados del conjunto aragonés, habilitados por el aforo del estadio donostiarra, con capacidad para más de 39.000 espectadores.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper