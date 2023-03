Estrada Fernández será el número 5 en la lista de ERC para las elecciones municipales de Lleida

El actual árbitro VAR y ex colegiado internacional ocupará un sitio en la lista de Miquel Pueyo para los votaciones del próximo mayo El leridano ha sido uno de los nombres propios en la denuncia a Enríquez Negreira por el presunto delito de corrupción deportiva relacionado con el Barça

El árbitro leridano Xavier Estrada Fernández se inmersa en el mundo de la política. Tal como ha avanzado el diario Segre, el colegiado será el número 5 en la lista de Esquerra Republicana de Catalunya para las elecciones municipales de Lleida del próximo 28 de mayo.

Pese a tener que validarse en asamblea, todo parece indicar que el actual árbitro VAR y ex colegiado internacional formará parte de la regidoría de deportes del grupo liderado por Miquel Pueyo, el actual alcalde de la ciudad, que intentará revalidar su puesto en los comicios de mayo.

A parte de la estelar incorporación de Estrada, habrá cambios en la estructura del partido republicano:

Número 2: Jordina Freixanet, repite. Es la segunda teniente de alcalde

Número 3: Juanjo Falcó. Asesor técnico del gabinete de alcaldía

Número 4: Sandra Castro, sube un puesto. Es la teniente de alcalde de Educación

Número 5: Xavier Estrada Fernández

El 'caso Negreira' ha puesto el nombre de Estrada Fernández en el orden del día

El pasado 24 de febrero, Estrada Fernández presentó una querella contra José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, por un presunto delito de corrupción deportiva. La investigación del caso expone que Negreira, en su momento vicepresidente del Comité Arbitral, prestó servicios de asesoramiento y seguimiento para "garantizar un arbitraje favorable a los intereses del FC Barcelona”.

El ex árbitro internacional no ha tenido un camino fácil hasta presentar su querella, puesto que la jueza encargada del caso le solicitó el abono de una fianza de 3.000 euros para poder iniciar el trámite. El hecho de presentarse como particular fue un impedimento, porqué la magistrada no consideraba que estuviese afectado directamente por los hechos denunciados, aunque en estos momentos todo ya ha avanzado por buen camino.

Cabe destacar que Estrada ha sido el único árbitro que ha presentado denuncia en el ‘caso Negreira’, alegando, por encima de todo, que habían "manchado el buen nombre del arbitraje y del Comité Técnico de Árbitros".