Estrada Fernández, exárbitro profesional, se posiciona sobre la 'Ley Wenger': "Nos crearía polémica"

El exentrenador del Arsenal Arsène Wenger propuso una nueva norma que podría revolucionar el fútbol por completo. Se trata de la 'Ley Wenger', que plantea que el fuera de juego solo se señale cuando el cuerpo del atacante sobrepase por completo al del defensor, y no simplemente una parte, como ocurre con la normativa actual. Una modificación que, en teoría, beneficiaría al equipo que ataca.

Xavier Estrada Fernández, exárbitro de LaLiga, opinó sobre esta propuesta en El Desmarque: "Cuando hay cambios en las reglas del juego lo que a mí me gustaría es que preguntaran a los árbitros, al final son los que aplican las normas y las reglas".

El exárbitro acepta la idea, pero con matices: "El problema de cambiar el fuera de juego, estaría bien, pero también hay que cambiar la norma. Sería fuera de juego a partir de que el delantero pasara todo su cuerpo. El problema es que cuando luego hablemos de interferir a un adversario e interferir en el juego... ¿qué pasaría en esas jugadas? El cuerpo no ha traspasado totalmente al penúltimo defensa, ¿sería fuera de juego? Nos crearía polémica", argumentó el colegiado de Lleida, anticipando posibles grietas en la aplicación.

Estrada Fernández amonestando a Simeone / Rodrigo Jiménez / EFE

El actual director de fútbol de la FIFA presentó esta propuesta en 2022 ante la IFAB, aunque entonces no prosperó. En 2024 se hicieron pruebas en competiciones juveniles de Italia y Suecia.

Dos años después, el pasado marzo tuvo lugar en Belfast una reunión clave entre la IFAB y la FIFA para reabrir el debate y estudiar su futura implementación, además de ampliar estos ensayos a más competiciones. La 'Ley Wenger' busca reducir las polémicas por decisiones milimétricas y, al mismo tiempo, fomentar un fútbol más ofensivo, con más ocasiones, más goles y menos VAR en la lupa.