FÚTBOL
Estrada Fernández, exárbitro, destroza el arbitraje español: "De puertas para fuera Walt Disney, por dentro Torrente"
El excolegiado catalán denuncia la falta de transparencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA)
El arbitraje en el fútbol profesional siempre genera debate y su protagonismo no deja de crecer. Cada decisión se analiza al detalle y cualquier acción polémica termina dando mucho que hablar, ya que se trata de un deporte donde un error puede marcar el partido.
La llegada del VAR buscaba reducir la polémica, pero con el paso del tiempo ha ido generando nuevas dudas. Las revisiones interminables, las imágenes que tardan en aparecer o que directamente no se muestran han aumentado la desconfianza de los aficionados.
Cuando una decisión se toma varios minutos después, la sensación es que la explicación llega tarde y deja de ser creíble. Así lo cree Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División, que conoce a la perfección el funcionamiento interno del estamento arbitral.
En un vídeo publicado en su canal de YouTube en el que charla con Jordi Tudó, asegura que desconfía de las decisiones que se comunican con retraso, porque si la tecnología fuera fiable, debería mostrar las imágenes de forma inmediata: "Cuando pasan diez minutos, todo lo que no sea en directo y en un período de tiempo cortito, no me creo nada".
Su principal crítica apunta al Comité Técnico de Árbitros, cuestionando la falta de explicaciones públicas y la ausencia de imágenes claras en acciones decisivas: "El CTA de transparencia no ha tenido nunca nada". Según Estrada, esta forma de actuar solo provoca más sospechas y aleja al aficionado.
Además, el catalán denuncia una falta de coherencia en los criterios arbitrales, asegurando que "cambian las circulares dependiendo de lo que más les interesa", lo que genera confusión incluso entre los propios profesionales del fútbol.
Para definir el momento actual del arbitraje español, Estrada utiliza una comparación muy gráfica: "De puertas para fuera Walt Disney, de puertas para adentro, es de película de Torrente. Le echan efectos especiales y te lo tienes que creer".
