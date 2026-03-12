Estrada Fernández, exárbitro, desata la polémica: "Expulsé a Cristiano Ronaldo y no volví a arbitrar al Real Madrid"

El arbitraje en España siempre ha estado rodeado de polémica. Cada temporada surgen debates sobre decisiones controvertidas, errores en el VAR y supuestos favoritismos hacia determinados clubes. Los aficionados discuten, los jugadores protestan en los campos y, en ocasiones, los propios árbitros se ven atrapados en un sistema que genera desconfianza.

Sobre este tema se ha pronunciado el exárbitro Xavier Estrada Fernández, que presentó hace unos días su libro 'El partido que no ves', escrito desde la perspectiva de la psicología deportiva.

En su entrevista con 'L’esportiu', el excolegiado analizó la situación del arbitraje español y la presión que sufren los árbitros: "Si emocionalmente no estamos bien, es muy difícil que podamos rendir bien".

A la pregunta de si recibió o conoce presiones para beneficiar a algún club, el exárbitro declaró que "no puede poner la mano en el fuego por nadie", ya que ha habido casos de corrupción en otros países.

Tras esto, Estrada relató su experiencia personal: "Si eres árbitro y te toca pitar un partido del Madrid, sabes que cualquier decisión puede tener consecuencias. A mí me pasó: expulsé a Cristiano Ronaldo y no volví a arbitrar al Madrid. No hace falta que te digan nada; no te indican qué decisiones tomar, pero el mensaje queda claro (...) Al día siguiente me llamaron, y aunque en su momento no le di importancia, con el tiempo sí, porque nunca he recibido otra llamada por ninguna otra decisión que he tomado".

El día en que Estrada Fenrández expulsó a Cristiano / 'X'

Además, Estrada denunció la falta de apoyo psicológico en el mundo arbitral, y advirtió que muchos expertos acaban abandonando ante situaciones difíciles o agresiones físicas: "Te entrenas solo, te preparas solo y solo te encuentras con tu equipo arbitral el día antes. No hay ninguna figura de psicólogo deportivo".

El VAR tampoco se libra de sus críticas, pero por la mala gestión y la falta de transparencia del órgano de la RFEF: "Es una fantástica herramienta, pero no se ha sabido explicar y se ha mentido a la opinión pública. Hay que abrirlo a la sociedad, con vídeos y audios en directo".

La entrevista también abordó problemas culturales y lingüísticos dentro del CTA, asegurando que existía catalanofobia: "Nos prohibían hablar en catalán y decían que no había catalanofobia (...) Velasco Carballo nos decía en seminarios que éramos 'ximples e imbéciles'. Son instituciones franquistas, basadas en una estructura de jerarquía militar".