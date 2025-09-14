Esteban Andrada, de rozar el Barça de Pep a cumplir un sueño en el Real Zaragoza

La apuesta por Esteban Andrada como arquero titular del Real Zaragoza ante el Albacete es una de las principales incógnitas del choque de este lunes, aunque su presencia bajo los palos blanquillos va a llegar más pronto que tarde, quizá ya ante el cuadro manchego por mucho que el papel de Adrián haya sido bueno en las cuatro primeras jornadas, aunque es posible que Gabi espere un poco más. El portero argentino, nacido en San Martín, ha cumplido con el Zaragoza el sueño de jugar en Europa, si bien su nivel y sus condiciones hicieron que viera pasar muchos otros trenes antes y todos con destino a la élite. El club aragonés, que solo abona una cuarta parte de su ficha, en torno al 25% (su salario en Rayados ronda los 2 millones de dólares), tiene una opción de compra obligatoria en caso de ascenso de 1,5 millones, teniendo en cuenta que el meta acaba contrato en 2027.

El principal tren que vio pasar fue el del Barcelona de Pep Guardiola en 2011 para un arquero al que la falta de acuerdo con el Rayo Vallecano, con Martín Presa, su presidente, en una cesión de Dani Cárdenas casi cerrada, convirtió en apuesta firme del Zaragoza sobre la bocina del mercado. Fue una conjunción astral en la que también se unieron que Monterrey lo colocara en la rampa de salida y pese a ser uno de los mejores de Rayados en el Mundial de Clubes y tras fichar a Santiago Mele y por su frustrado traspaso este agosto al Al Najma saudí, tanto por parte del arquero como por el club mejicano.

El Zaragoza solo abona una cuarta parte de su ficha, en torno al 25%, y tiene una opción de compra obligatoria en caso de ascenso de 1,5 millones, ya que en Rayados tiene contrato hasta 2027

Recién llegado al primer equipo de Lanús tras dar sus primeros pasos en el San Martin y hasta regatear el abandono del fútbol tras fallecer su padre en una familia con cinco hermanos más y empezar a trabajar junto a su madre recogiendo uva, fue la apuesta de Andoni Zubizarreta, entonces director deportivo azulgrana como arqueo de futuro, cuando solo tenía 20 años y había sido designado mejor arquero del Sudamericano sub-20. La idea azulgrana, plasmada en un contrato de tres años, era que en la 11-12 fuera fijo en el filial en Segunda y que en los dos siguientes se hiciera un puesto en el primer equipo para acabar disputando la portería a Víctor Valdés, con una propuesta para Lanús de 2,5 millones de dólares en el primer año y 1,275 en los dos siguientes hasta completar un pase de 5 que el club argentino rechazó. En teoría, por política de no traspasar a un jugador sin haber debutado en el primer equipo, en la práctica porque intentó que la oferta azulgrana fuera más alta.

Tras debutar en 2012, entonces en la Copa argentina, después de vivir un secuestro en 2014 cuando estaba en Arsenal de Sarandí, de solo un día, y hacerse fijo en su retorno a Lanús su segundo gran tren para España salió en 2018. El Huesca, recién ascendido a Primera, lo quiso fichar, con una propuesta baja que el Villarreal mejoró y que implicaba que el submarino lo incorporara y, con Asenjo consolidado allí, lo cediera a otro club, con el propio Huesca posicionado para ello. Sin embargo, con sus representantes ya para viajar a España, Nicolás Russo, presidente de Lanús, llegó a un acuerdo con Boca Juniors, que pagó 5 millones de dólares por su fichaje después de que al club xeneize se le escaparan otras alternativas como Keylor Navas o Marchesín.

En Boca su figura no dejó de crecer y levantó el título en Argentina, además de ser proclamado mejor portero en 2019, elegido en el once ideal y debutar con la absoluta. PSG, Milan, Fiorentina o Juve ya lo tenían en mente y apuntaba a traspaso millonario hasta que todo se paró con el covid y su salto a Europa se pospuso de nuevo. En 2021 Monterrey llegó a un acuerdo para ficharlo por 6 millones de dólares y su presencia ha sido habitual en Rayados.

El curso pasado, con Demichelis de entrenador, jugó 34 partidos entre el Apertura, el Clausura, la Copa de Campeones de la Concacaf y el Mundial de Clubes, este ya con Domènec Torrent ya de técnico. Antes de esa cita, Rayados anunció la llegada del uruguayo Mele pese a que Torrent contaba con el ahora arquero zaragocista, que entró de lleno en la rampa de salida. "Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque así yo hubiera tenido más posibilidades de buscar otra situación”, dijo antes de venir al Zaragoza.

En esa rampa estuvo todo el verano, con el Chacho Coudet, que ya lo quiso para el Celta, pendiente de él pero sin sitio que poder hacerle en el Alavés, con la Roma, que lo quiso en 2024, antes de renovar con Monterrey, sin lanzarse y con una operación de codo, por una bursitis el 24 de julio que frenó de forma parcial su salida. Por entonces, el Zaragoza lo tanteó, pero era inviable por las condiciones que exigía Rayados, con Dani Cárdenas como primera vía y con la operación de codo recién realizada.

Sin embargo, los astros se alinearon y el meta, internacional albiceleste y de enorme trayectoria, ha podido llegar al final al club aragonés, donde le espera un rol protagonista, el que también quiere que asuma Rayados, que para eso abona la mayor parte de su ficha, y que espera que el conjunto zaragocista sea el mejor escaparate para dentro de un año, sea con la opción de compra por ascenso o con un traspaso, pueda recuperar parte de la inversión que hizo en él. ¿Jugará ya este lunes? Tras superar su operación completó con rayados una decena de entrenamientos y en el Zaragoza suma semana y media de trabajo, está pues al 100% y ahora la decisión es de Gabi, aunque la portería zaragocista es su destino más pronto que tarde.