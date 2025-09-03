Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Esteban Andrada: "Voy a hacer todo lo posible para poder ascender"

El portero argentino expresó su descontento con la manera en que se manejó su salida del Rayados de Monterrey

El arquero Esteban Andrada celebra un gol con Rayados de Monterrey

El arquero Esteban Andrada celebra un gol con Rayados de Monterrey / MIGUEL SIERRA / EFE

Carmen Carnicer

Zaragoza

El exportero de Rayados, Esteban Andrada, expresó su descontento con la manera en que se manejó su salida del club mexicano antes de su llegada a España. El guardameta argentino señaló que aunque no le gustaron las formas en las que se le comunicó la decisión, se marcha con la conciencia tranquila y se queda con los buenos momentos de su paso por el equipo de Monterrey. “Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque así yo hubiera tenido más posibilidades de buscar otra situación”, afirmó.

Actualmente, Andrada afronta un nuevo reto profesional y aseguró estar motivado por el reto que le presentó el Real Zaragoza. “A mí me gustan los desafíos, cuando me llamaron del club y me dijeron cómo iba a ser el proyecto acepté. La verdad que yo estoy enfocado en el objetivo y voy a hacer todo lo posible para poder ascender”, admitió el arquero. Pese a que los primeros partidos no han sido favorables para el conjunto blanquillo, el guardameta mantiene una actitud positiva. “No arrancaron bien los primeros partidos y no pudieron ganar, pero es un torneo largo”, concluyó.

